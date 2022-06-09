 

Поляки рады украинцам и не против делиться всем, кроме денег

09.06.2022, 5:55, Разное
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Хороший автомобиль с украинскими номерами, бесплатный транспорт, размещение в отелях — всё это колет глаза полякам на фоне инфляции и растущих цен, пишет Rzeczpospolita. И об этом свидетельствют данные недавнего опроса. Издание обращает внимание на то, что польские граждане даже охотнее дают своё согласие на передачу вооружения Киеву, нежели на выплату социальных пособий своим соседям.


АР

«После начала сецоперации РФ на Украине отношение поляков к украинцам диаметрально изменилось. Мы принимаем их в Польше, в своём городе, в школе и далее намерены интенсивно помогать, отправляя оружие и продукты. Однако когда на кону стоит конкретная финансовая помощь, в этом плане наша благосклонность резко падает <…>», — пишет Rzeczpospolita. 

Издание приводит результаты последнего опроса Варшавского университета, согласно которому в среднем только каждый седьмой поляк готов дать своё согласие на то, чтобы украинцы смогли получать аналогичные семейные и социальные пособия. Немного больше — 59% — не имеют ничего против бесплатного медицинского обслуживания для украинцев, а 51% — единовременной выплаты. Хотя менее 30% процентов согласны с тем, чтобы украинцы остались в Польше на постоянной основе, 64,2% готовы помогать им, пока они не смогут спокойно вернуться обратно в свою страну.

Следовательно, поляки готовы им помогать во всём, но не деньгами, и также они не хотят отправлять своих солдат на Украину. Финансовая поддержка набирает всего лишь 45,7%. Занятно то, что отправка на Украину тяжёлого вооружения — 52,2% — волнует поляков куда меньше, нежели финансовая поддержка. 

«Можно сказать, этот кризис у наших восточных соседей расколдовал украинцев в наших глазах. Наши стереотипы за последние 20 лет в отношении украинцев изменились на 180 градусов. Сегодня 81 процент опрошенных заявляет, что даёт своё согласие на проживание украинцев в Польше, причем 64 процента не станут возражать, если его ребёнок свяжет себя семейными узами с украинкой или украинцем. Так почему же, когда речь заходит о деньгах, делиться мы не хотим?» — задаётся вопросом Rzeczpospolita.

«Сегодня подобает любить украинцев, впрочем, мы начали менять к ним своё отношение на протяжении двух-трёх лет, когда в Польше их было много, и тогда вдруг оказалось, что они такие же люди, как и мы. Боевые действия, сострадание, их мужество внесли свою лепту», — говорит изданию исследователь общественного мнения Марчин Дума. «Однако сейчас, когда мы начинаем расспрашивать респондентов в нашем опросе, позитивный настрой вовсе не так очевиден и повсеместен. Мы слышим: тут инфляция, дороговизна, все в проигрышной позиции, а они приезжают и не должны работать, а лишь получают привилегии», — добавляет эксперт.

Rzeczpospolita отмечает, что хороший украинский автомобиль, бесплатный транспорт, размещение в отелях и пансионатах — это всё колет глаза полякам. Польское издание обращает внимание и на то, что на отношение поляков к украинцам влияют и их политические взгляды. Именно избиратели партии «Право и справедливость» и левых прежде всего выступают за одинаковый доступ к одинаковым семейным и детским пособиям как для беженцев с Украины, так и для поляков.



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