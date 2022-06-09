 

США и Европа обсудили возможность приобретения российской нефти

09.06.2022, 5:35, Новости дня
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Соединенные Штаты интенсивно обсуждают с Европой новые возможные режимы приобретения российской нефти, сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам», – приводит РИА «Новости» ответ Салливана на просьбу прокомментировать слова министра финансов США Джанет Йеллен о заинтересованности Вашингтона в том, чтобы российские ресурсы поступал на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам.

Накануне стоимость барреля нефти Brent на торгах в Лондоне с поставкой в августе превысила 124 доллара. В тот же день цена на бензин в Британии установила новый рекорд. Днем ранее бензин в США подорожал почти до 5 долларов за галлон.

Напомним, во вторник глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по сниженным ценам.

Ранее в Британии усомнились в эффективности санкций ЕС против российской нефти, так как объем ее перевозок европейскими компаниями после 24 февраля только удвоился.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Тем временем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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