 

Москва предупредила о нелегитимности решений Арктического совета без России

09.06.2022, 5:35, Новости дня
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Москва обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без участия РФ и предупреждает, что решения в таком формате будут лишены легитимности, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только РФ как действующего председателя совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона. Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться», – приводит слова Антонова РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что решения в рамках Арктического совета без участия РФ нелегитимны и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами.

В мае посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупреждал, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Он подчеркнул, что любая деятельность Арктического совета без РФ не будет легитимной.

В начале марта Москва осудила решение семи стран, включая Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию и США, приостановить участие РФ в Арктическом совете в свете событий на Украине.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят восемь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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