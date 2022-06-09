Мнение: Война на Украине. Сводка 08.06.2022

Война на Украине. Сводка 08.06.2022

1. Северодонецк.

Продолжаются бои в промзоне города, а также за поселки Боровское, Вороново и Метелкино. Укрепрайон у Боровского частично взломан. Противник концентрирует усилия на удержании завода «Азот» и прилегающей застройки.

2. Святогорск.

Продолжается зачистка леса в районе Святогорска, а также бои в районе Лавры, где противник сохраняет присутствие на высотах и мешает ВС РФ расширять захваченные плацдарма на другом берегу Северского Донца. Также есть сообщения о занятии ВС РФ поселков Сосновое и Татьяновка. На ряде участков до Славянска 18-20 километров.

3. Изюм.

ВС РФ продолжили атаки в районе Краснополья и Долины, а также бои за Богородичное. В районе Курульки и Большой Камышевахи без изменений.

4. Харьков.

Позиционные бои к северу от окраин города продолжились. В ответ на обстрелы приграничных поселков на территории Белгородской и Курской областей были интенсифицированы удары по позициям ВСУ на территории Харьковской и Сумской области. Основная линия фронта – Казачья Лопань – Липцы – Терновое – Рубежное по-прежнему сохраняется.

5. Золотое.

Продолжились бои в районе Врубовки, а также на южных окраинах Золотого. К северу от Горского продолжались бои в районе Устиновки и Тошковки.

6. Соледар.

Продолжились высокоинтенсивные бои за трассу Артемовск—Лисичанск у Берестового и Белогоровки. По сути, здесь идет встречное сражение, так как ВС РФ пытаются физически перерезать трассу, а ВСУ, наоборот, пытаются всеми силами оттеснить ВС РФ от трассы. При этом ВС РФ сохраняют огневой контроль над большей ее протяженностью. Снабжение северодонецкой группировки в значительной степени уже перестроено через Северск. Также продолжились бои у Стряповки.

7. Светлодарск.

Продолжились бои за Новолуганское и Углегорскую ТЭС. Серьезное продвижение с этого направления к Артемовску будет затруднительным без взятия ТЭС и расположенного к северо-западу укрепрайона. Также пока не удается полностью ликвидировать укрепрайон ВСУ в районе Пилипчатино.

8. Авдеевка.

Продолжились бои у трассы Авдеевка-Константиновка. Продвинуться к окраинам Красногоровки (что необходимо для обхода Авдеевки с севера) пока не удается. Продолжились бои у Новобахмутовки и на окраинах Нью-Йорка.

9. Запорожье.

На линии Каменское-Орехов-Гуляйполе-Великая Новоселовка продолжались позиционные бои. Линия фронта существенных изменений не претерпевает, хотя противник утверждает, что ВС РФ ведут подготовку к наступлению на административный центр области.

10. Херсон.

После ряда неудачных наступательных действий и понесенных потерь противник временно перешел к обороне на Николаевском и Криворожском направлениях, но ведет подготовку к возобновлению попыток наступления, пополняя потрепанные части и усиливая группировку, действующую на криворожском направлениях.

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