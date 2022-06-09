Мнение: Третий фронт

Президент Никарагуа Даниэль Ортега санкционировал ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины 2022 года

Вот по правде говоря, совсем без разницы. Я уже много раз писал: теперь режим так и будет метаться между внутренним террором и внешней агрессией, причем результат того и другого значения не имеет ни малейшего. Один кризис должен закрывать провал предыдущего кризиса. И всё это будет происходить всё быстрее, периоды «сжиматься», в итоге всё сожмётся в точку. Точку катастрофы.

Так что Никарагуа или Вануату, Украина или Прибалтика, либералы или кто еще – неважно. Завтра врагами могут объявить рыжих, послезавтра – хромых. Это не имеет никакого значения.

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