«Политический ноль» — американский писатель рассказал, как Запад взращивал Зеленского

Нет никакой случайности в том, что в критический момент мировой истории пост украинского президента занял «придворный шут», считает в статье для Strategic Culture Foundation американский писатель Роберт Бридж. На его взгляд, западные правительства намеренно поддержали Владимира Зеленского, не имевшего реального опыта в политике, чтобы обострить противостояние с Россией.



AP

Совсем не случайно, что в критический момент мировой истории во главе Украины оказался шоумен. Западные кураторы Киева поддержали комика Владимира Зеленского не вопреки возросшей напряжённости в отношениях с Россией из-за Донбасса, а именно благодаря ней, считает в статье для Strategic Culture Foundation американский писатель Роберт Бридж.

Он убеждён, что выбор «кукловодов» был намеренным. «Необходимо пояснить: такие вещи не происходят ни с того ни с сего в стране, в которой правительство США, не говоря уже о международных провокаторах вроде Джорджа Сороса, ежегодно тратит миллиарды долларов на то, чтобы держать Киев в состоянии вечного подчинения. Реальность такова, что 44-летнего Зеленского долгое время тщательно взращивали и готовили к самой важной роли в его жизни», — рассуждает автор статьи.

До прихода к власти политический «опыт» Зеленского ограничивался его ролью в сериале «Слуга народа». В нём он играл учителя Василия Голобородько, который благодаря просочившемуся в сеть вирусному ролику становится президентом Украины.

Таким образом, с 2015 по 2019 год украинский народ потчевали неуклюжими выходками президента Голобородько, который боролся с олигархией. По иронии судьбы, Зеленский, состояние которого оценивается примерно в $1 млрд., теперь сам является «гордым членом этого золотого класса», обращает внимание Бридж.

Примечательно, что «посредственное фарсовое» шоу вызывало восторги у западной прессы. В частности, журнал Foreign Policy утверждал, что сериал «помогает украинцам переосмыслить свою абсурдную политику». А сам Зеленский заявлял, что получал множество писем от зрителей, которые хотели увидеть во главе страны такого президента, как его экранный герой.

«В наши одержимые знаменитостями времена, когда людям трудно отделить актёров от персонажей, которых они изображают, легко понять, почему после четырех лет наблюдения за Зеленским, играющим в президента, загипнотизированные избиратели с готовностью приняли его переход со сцены в самые настоящие чертоги власти. Ведь ни для кого не секрет, что в спецслужбах, не в последнюю очередь в ЦРУ, есть специальные отделы, которые работают напрямую с Голливудом, содействуя при создании сценариев и фильмов», — подчёркивает публицист.

По его словам, предвыборная кампания Зеленского была почти полностью виртуальной. Украинские СМИ жаловались на отсутствие доступа к «политическому притворщику», особенно с учётом того, что его платформа ограничивалась заявлением о «борьбе против олигархов». Более того, вместо того, чтобы подробно изложить избирателям свою программу, он отправился в комедийное турне по стране, полностью избегая острых вопросов.

Дебаты между Зеленским и Порошенко, состоявшиеся на киевском стадионе «Олимпийский» перед 70-тысячной толпой, «больше напоминали цирк, чем дискуссию». Неудивительно, что в такой обстановке знаменитый шоумен затмил действующего президента. «В итоге истеблишмент получил кандидата мечты, человека, который продолжил продвигать катастрофическую войну с Россией в иностранных столицах, зарабатывая при этом состояние», — рассуждает автор статьи.

По его мнению, сегодня к Зеленскому относятся почти так же, как к движению Black Lives Matter. «Стало кощунством сомневаться в этом опасном претенденте на трон, который регулярно появляется — разумеется, на экране телевизора, его любимом средстве массовой информации — перед политической элитой и знаменитостями. Этот придворный шут удостоился аплодисментов конгресса США, Каннского кинофестиваля и премии «Грэмми», но больше всего со стороны НАТО и военно-промышленного комплекса, который получил огромную прибыль благодаря решимости Зеленского бороться с русскими до последнего украинского солдата», — отмечает журналист.

На его взгляд, нет ничего удивительного в том, что «политический ноль» Зеленский занял должность, на которой актёрские умения можно использовать с величайшим успехом. Ведь западные правительства прекрасно понимает, что у Украины, «пронизанной неонацистским элементом», нет ни единого шанса выиграть на поле боя.

«Поэтому они задействовали комедианта, чтобы продать ложь о том, что если НАТО расширится, а западные военные поставки увеличатся, то Россию можно победить. Это величайший и опаснейший обман современности, показывающий ужасные глубины человеческой жадности и глупости. Когда в критический момент потребовался настоящий государственный деятель, Украина дала миру комика, и это изменило всё», — заключает Бридж.