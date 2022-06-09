Хейли – Мексика не идёт на зов США — это «немыслимо»

Президент Мексики отказался от участия в Саммите Америк в Лос-Анджелесе из-за отказа США приглашать Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, передаёт Fox News. По словам бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, примеру Мексики могут последовать некоторые другие государства регионы. «То, что какая-либо страна не явится, когда Америка просит, просто немыслимо!» — возмущается Хейли.

Здесь, в нашем собственном полушарии… Мне интересно, что вы об этом думаете. Президент Байден отправится в Лос-Анджелес для участия в Саммите Америк. И я думаю, что… Когда Мексика говорит: «Мы не приедем, если Венесуэла, Куба…» — и какая-то ещё третья страна, не помню…

НИККИ ХЕЙЛИ, бывший постпред США при ООН: Никарагуа.

Никарагуа. «… если они не будут там вместе с нами». И я считаю, Соединённые Штаты с полным правом сказали: «Нет, у нас есть принципы, у нас есть стандарты. Нет, они не приедут». Но мексиканский (президент. — ИноТВ) Обрадор представлял себе всё иначе: он-то думал, что имеет влияние. И теперь он не явится на Саммит Америк. А у нас этот кризис на границе. Мы можем вывести на экран статистику: число людей, проникающих на территорию нашей страны… конечно, не все они из Мексики, но они проходят через Мексику… А её не будет (на саммите. — ИноТВ).

НИККИ ХЕЙЛИ: Это имеет огромное значение! Мы проводим это мероприятие. И то, что какая-либо страна не явится, когда Америка просит…

Да.

НИККИ ХЕЙЛИ: … просто немыслимо! И то, что теперь Гондурас и Гватемала могут последовать примеру Мексики… Это ведь страны, любящие Америку! Когда эти страны, всегда имевшие дело с Америкой, говорят: «Мы не придём на ваше шоу», — это стыд! И более того…

Сколько денег мы им даём?

НИККИ ХЕЙЛИ: Много денег! Мы в администрации Трампа стремились добиться того, чтобы, если уж предоставлять помощь, то партнёрам, а не кому-то другому.

Главный повод для беспокойства: у нас такой кризис на границе. И нам нужны были эти страны за столом переговоров. Байдену не надо беспокоиться насчёт солнечных батарей, ему надо беспокоиться насчёт границы и того, что там происходит.

Этот саммит следует отменить. Если не будет никакой информации о новом торговом договоре с какой-либо из этих стран, если ничего не будет сделано по поводу границы, ведь некоторые важнейшие страны не явятся, то все результаты этой поездки на Западное побережье будут сводиться к привлечению спонсорских средств и интервью с Джимми Киммелом.

НИККИ ХЕЙЛИ: А знаете, кто смотрит? Китай. Китай смотрит и делает всё возможное, чтобы всё это развалилось.

Невероятная история! Рада, что сегодня вы были с нами: столько тем для обсуждения!

НИККИ ХЕЙЛИ: Большое спасибо!

До скорой встречи! Спасибо!

Дата выхода в эфир 07 июня 2022 года.