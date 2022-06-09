 

В разводе Королевой и Тарзана поставлена жирная точка: Добрый, нежный и очень сексуальный человек

09.06.2022, 4:34, Разное
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Громкий скандал разразился полтора года назад, когда всплыла правда о похождениях накаченного мужа певицы. Как оказалось, он водит домой девиц в отсутствие жены. Об измене Наташа Королева узнала, а заодно и зрители программы “Пусть говорят”, куда пришла любовница стриптизера.

Несмотря на публичное осуждение, певица все-таки простила мужа и приняла обратно. Судя по соцсетям, пара зажила как раньше. Правда, последнее время Наташа Королева все чаще выходит в свет одна. Это породило новые слухи о грядущем разводе.

Парапсихолог Ирен Таро в беседе с “Дни.ру” рассказала, что думает о Сергее Глушко и его отношениях с исполнительницей хита “Маленькая страна”.

“Тарзан очень чувственный, добрый, нежный и очень сексуальный человек. Душа компании, любит общаться и заводить новые знакомства. В жизни зачастую очень сложно сделать выбор, часто бывают два брака, любовные треугольники”, – говорит эксперт.

По словам парапсихолога, в любви и браке Тарзан по своим энергиям даты рождения весьма ветреная и непостоянная личность. Также ему присущи внутренняя неуверенность и метания.

“То, что для Тарзана любовь на земном уровне, – это сексуальное влечение, для него эта любовь, основанная на свободе, а не на ожидании или потребности. Но тем не менее, с Королевой из многое объединяет, и такой формат отношений их обоих устраивает. Королева принимает характер Тарзана со всеми его минусами и особенностями, что помогает им так долго быть в браке, любить друг друга и идти на компромиссы. Их отношения цикличны, более свободны, но это не повод для развода для них обоих”, – говорит Ирен Таро.



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