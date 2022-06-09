 

Пленные наемники из Британии частично признали вину на суде в ДНР

09.06.2022, 4:06, Новости дня
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Британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслин, попавшие в плен в Донбассе, признали вину частично, следует из видеозаписи из Верховного суда ДНР.

Обвиняемым вменяется 232 статья УК ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», по ней им грозит срок от 15 до 20 лет, передает РИА «Новости».

Ранее в ДНР заявили, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.

В Верховном суде ДНР сообщали, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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