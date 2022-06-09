Ким Чен Ын принял участие в заседании ЦК Трудовой партии КНДР

Пятое расширенное пленарное заседание Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва начало работу в КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На мероприятии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

На заседании присутствовал лидер страны Ким Чен Ын. Повестка собрания не разглашается. ЦТАК отмечает, что на нем обсуждались «ряд важных вопросов». «Началось обсуждение повестки дня на фоне высокого политического энтузиазма всех участников, полностью осознающих свой важный долг в исторической борьбе за процветание и развитие нашей великой страны и благополучие народа», – приводит текст сообщения ТАСС.

Как отмечал японский телеканал NHK, пленум ЦК ТПК может иметь важное значение в свете опасений касательно возможности проведения новых ядерных испытаний КНДР.

Накануне южнокорейские СМИ обратили внимание на отсутствие Ким Чен Ына на крупном пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

В понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предположил, что КНДР может готовиться к проведению ядерного испытания на полигоне в Пхунгери, проведение которого будет противоречить резолюциям Совета Безопасности ООН. КНДР к настоящему времени провела шесть ядерных испытаний, последнее – в сентябре 2017 года. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что КНДР в случае проведения ядерного испытания получит решительный ответ со стороны США и Южной Кореи.

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