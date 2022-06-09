 

Иена подешевела к доллару до минимума с февраля 2002 года

09.06.2022, 4:06, Новости дня
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Курс японской иены по отношению к доллару в четверг опустился до самого низкого уровня с февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.

На торгах в Токио курс составляет 134,35-134,36 иены за доллар. С начала недели японская валюта ослабла к доллару примерно на 3 иены. Евро также укрепляется по отношению к иене. Европейская валюта торгуется в Токио на уровне 144,00-144,03 иены, что является для евро самым высоким уровнем с лета 2015 года, передает ТАСС.

Банк Японии проводит предельно мягкую политику, поддерживая ставку кредита фактически на минусовом уровне для стимулирования конъюнктуры. В то же время финансовые органы США и Евросоюза ужесточают условия кредита, чтобы сдержать инфляцию. Рост ставок в Соединенных Штатах и ЕС делает более выгодным инвестирование в финансовые инструменты, номинированные в долларах и евро, что приводит к росту спроса на эту валюту.

В то же время глава Банка Японии Харухико Курода неоднократно заявлял в парламенте, что не намерен вносить изменения в финансовую политику. Удешевление национальной валюты выгодно японским экспортерам, но приводит к росту цен на импортные товары, включая энергоресурсы и продовольствие.

Напомним, государственный долг Японии на конец 2021 финансового года (31 марта 2022 года) превысил 9,5 трлн долларов. В июне 2019 года Китай уступил Японии место лидера в списке крупнейших кредиторов Соединенных Штатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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