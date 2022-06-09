Times – загрязнение микропластиком добралось и до Антарктиды

Исследователи впервые обнаружили микропластик в свежевыпавшем снеге Антарктиды, пишет The Times. Хотя учёные выдвигают различные теории его происхождения, однако не исключается и то, что эти частицы пластика были перенесены по воздуху на тысячи километров.



AP

В свежевыпавшем снеге Антарктиды впервые обнаружены частицы пластика, пишет The Times. Как отмечает издание, это вызывает опасения, что загрязнение распространилось даже на самые отдалённые и «нетронутые» уголки планеты.

Исследователи из Новой Зеландии заявили, что были встревожены, обнаружив микропластик в свежевыпавшем снеге на пятом по величине континенте Земли, который, как они надеялись, не был затронут человеческой деятельностью.

Эти чрезвычайно маленькие кусочки пластикового мусора были обнаружены на 19 опытных площадках. Данная находка позволяет предположить, что некоторые из частиц были перенесены по воздуху на тысячи километров. Однако учёные в качестве ещё одного потенциального источника загрязнений указали на наличие поблизости международных исследовательских станций.

Было обнаружено 13 различных типов пластика, наиболее распространённым из которых оказался ПЭТ (полиэтилентерефталат), обычно используемый для изготовления одежды и бутылок для безалкогольных напитков.

Самые высокие концентрации были обнаружены рядом с научными базами на острове Росс. Однако, как отметили исследователи из новозеландского Университета Кентербери, присутствие в воздухе частиц микропластика, которые потенциально могут влиять на климат, ускоряя таяние снега и льда, также исключать нельзя.

Микропластик также связывают с неблагоприятным воздействием на окружающую среду. В частности, он предположительно влияет на рост, размножение и общие биологические функции организмов, а также, возможно, оказывает негативное влияние и на человека, отмечает The Guardian.