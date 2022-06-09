Вскрылась правда об исчезновении больного Алибасова: Выжидает

На днях шоумен отмечал 75-летие, однако вместо пышного торжества в честь круглой даты – тишина. Друзья и коллеги забили тревогу, ведь не могли дозвониться до продюсера. По словам коллеги артиста по группе “На-На” Владимира Левкина, в праздничный день он пытался добраться до Бари Алибасова по трем разным номерам, и – ничего!

Правда, он уверен, что с артистом все в порядке. Скорее всего, тот решил вновь подогреть интерес к своей персоне, вот и ушел в затишье. Как отметил Левкин, продюсера “На-На” он видел не так давно, на съемках очередной программы. Однако пообщаться не удалось, так как они разминулись – один только пришел, а второй уже уходил.

Модель Виктория Царькова в целом согласна с Владимиром Левкиным. По ее словам, Бари Алибасов – король пиара, который знает, как быстро о себе заявить.

“Тактик по жизни, и шоумен по призванию! Я считаю он специально выжидает паузу, чтобы придумать очередную бомбу, а мы знаем все его громкие истории! Его талантам можно позавидовать, главное не перегнуть палку!” – отметила Виктория Царькова.

Напомним, последние годы здоровье Бари Алибасова оставляет желать лучшего. Он успел несколько раз ломал конечности, его разбил инсульт, а психическое состояние оставляло желать лучшего. По словам психиатров, продюсер тяжело болен.