 

Вскрылась правда об исчезновении больного Алибасова: Выжидает

09.06.2022, 3:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На днях шоумен отмечал 75-летие, однако вместо пышного торжества в честь круглой даты – тишина. Друзья и коллеги забили тревогу, ведь не могли дозвониться до продюсера. По словам коллеги артиста по группе “На-На” Владимира Левкина, в праздничный день он пытался добраться до Бари Алибасова по трем разным номерам, и – ничего!

Правда, он уверен, что с артистом все в порядке. Скорее всего, тот решил вновь подогреть интерес к своей персоне, вот и ушел в затишье. Как отметил Левкин, продюсера “На-На” он видел не так давно, на съемках очередной программы. Однако пообщаться не удалось, так как они разминулись – один только пришел, а второй уже уходил.

Модель Виктория Царькова в целом согласна с Владимиром Левкиным. По ее словам, Бари Алибасов – король пиара, который знает, как быстро о себе заявить.

“Тактик по жизни, и шоумен по призванию! Я считаю он специально выжидает паузу, чтобы придумать очередную бомбу, а мы знаем все его громкие истории! Его талантам можно позавидовать, главное не перегнуть палку!” – отметила Виктория Царькова.

Напомним, последние годы здоровье Бари Алибасова оставляет желать лучшего. Он успел несколько раз ломал конечности, его разбил инсульт, а психическое состояние оставляло желать лучшего. По словам психиатров, продюсер тяжело болен.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05.21 / РПЦ и Росгвардия подписали меморандум о создании военизированного Корпуса стражей возрожденного православия

27.02.22 / Стратегические силы сдерживания переведут в особый режим по приказу Путина

07.09.20 / “Нет человека – нет проблемы”

22.11.21 / Швейцарский кардиолог опроверг мифы о вреде вина, кофе и шоколада

27.02.22 / Эксперт Ксавье Моро: С Зеленским покончено

13.12.21 / Мнение: Хотели прогнуться…

21.02.22 / Модельный агент и друг Джеффри Эпштейна Жан-Люк Брюнель найден мертвым в тюрьме

26.11.20 / В России введут налог на трезвость

17.03.22 / Как Энн Хэтэуэй подшутила над Джаредом Лето и при чем тут фильм “Дом Gucci”

30.11.21 / Край неодиноких стариков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика