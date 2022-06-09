 

Случаи заражения оспой обезьян выявили в Греции и в Бразилии

09.06.2022, 2:40, Новости дня
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Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Греции, говорится в сообщении Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY). Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Бразилии, сообщил телеканал «Глобу».

По данным Национальной организации общественного здравоохранения Греции, первый в стране случай был зарегистрирован в среду в больнице «Андреас Сигрос». «Речь идет о мужчине, который недавно ездил в Португалию. Первоначальный тест, проведенный в центральной лаборатории EODY, был положительным, анализ был затем отправлен в лабораторию микробиологии медицинского факультета Салоникского университета имени Аристотеля, и теперь оттуда ожидается геномное подтверждение вируса оспы обезьян», – приводит заявление ведомства новостной портал Newsit.gr. Как отметила организация, больной госпитализирован в стабильном состоянии, передает ТАСС.

«Согласно имеющимся эпидемиологическим данным, риск для населения в целом по-прежнему низок, поскольку заболевание обычно протекает в легкой форме и характеризуется относительно низкой трансмиссивностью», – говорится в сообщении.

Тем временем в Бразилии первый случай заражения оспой обезьян был выявлен у 41-летнего пациента из Сан-Паулу, вернувшегося из Испании провездом через Португалию. В настоящий момент он находится на карантине в Институте инфекционных заболеваний им. Эмилио Рибаса. Как уточнили в управлении здравоохранения региона, первые симптомы – повышенная температура и мышечная боль – появились у мужчины 28 мая. Как информирует Минздрав Бразилии, в стране зафиксировано восемь предположительных случаев заражения оспой обезьян в различных штатах.

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в РФ проводится тестирование новой вакцины и препаратов против оспы. Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал начинать наработку вакцины, которая есть, и подготовиться к вакцинации населения. В НИЦ имени Гамалеи не исключили появления более заразных мутаций оспы обезьян.

Ранее в ВОЗ усомнились в возможности сдержать распространение оспы обезьян среди людей. ВОЗ оценила риск глобального распространения оспы обезьян как умеренный, допустив возможность ухудшения ситуации. В конце мая первый случай смерти от оспы обезьян был зафиксирован в Нигерии, умерший мужчина имел сопутствующие заболевания.

В мае президент США Джо Байден заявил, что «всем следует проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. В свою очередь экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом вирусного заболевания.

В Роспотребнадзоре сообщали, что случаи инфицирования оспой обезьян в РФ не выявлены. В ведомстве заверили, что приняты все необходимые меры для недопущения завоза инфекции в Россию и купирования возможности ее распространения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Вирус может передаваться от животных человеку. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает также высокоэффективную профилактику этого заболевания. По информации ВОЗ, вакцинация от натуральной оспы в 85% эффективна против заражения оспой обезьян.

Как сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, в настоящее время организация располагает сведениями о более чем 1 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян в 29 странах, не являющихся эндемичными для этого заболевания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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