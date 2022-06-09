 

В Центре Гамалеи анонсировали исследования вакцинации детей от COVID

09.06.2022, 2:40, Новости дня
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Вакцинация детей от коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9-11 лет, первые 16 добровольцев вместе с родителями уже прошли предварительный скрининг, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сначала препарат вводить будут детям 9-11 лет, а потом уже пойдет более младший возраст – 6-9 лет. 16 детей в возрасте 9-11 лет с родителями на базах двух медицинских центров уже прошли предварительный скрининг и дали свое согласие», – приводит слова ученого ТАСС.

Ранее в Центре Гамалеи запланировали исследования вакцинации детей в возрасте от 6 до 11 лет от COVID-19.

Минздрав РФ 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от 6 до 11 лет. Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев.

Накануне в РФ за сутки с COVID-19 госпитализировали 2,5 тыс. человек. Днем ранее в РФ за сутки госпитализировали 891 человека, что на 11% меньше показзателей 29 мая.

Напомним, в феврале Центр Гамалеи не смог найти в Москве детей без антител к COVID-19.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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