 

Идеальные купальники для женщин с бледной кожей

09.06.2022, 1:55, Разное
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Сезон отпусков официально открыт, и мы с надеждой достаем с задних рядов любимые купальники, чтобы примерить и помечтать о теплом море и ласковом солнышке. Чтобы выглядеть сногсшибательно, к выбору купальника нужно подходить не менее тщательно, как к базовой одежде, и тут важно учесть цвет кожи. Труднее всего подобрать правильный купальник обладательницам фарфоровой, светлой кожи. Стилисты советуют обратить внимание на следующие детали.

Избегайте пастельных оттенков

Если у вас бледная кожа, и вы не хотите слиться с желтым песком на пляже, обходите стороной купальники пастельных оттенков. Нет, если они в вашем гардеробе имеются, пусть будут, но дождитесь, пока ваша кожа приобретет хотя бы легкий загар. До этого момента отдавайте предпочтение глубоким, насыщенным, желательно темным оттенкам, которые работают на контрасте.

Избегайте всех оттенков желтого, оранжевого и золотистого. Эти цвета отлично подчеркивают загар, но на светлой коже будут смотреться болезненно.

Расставляйте акценты

Не важно, какая у вас фигура, стройная вы или пышечка, не стоит прятаться на сплошными, монолитными купальниками одного цвета. В первую очередь отпуск и лето – для вас, вы его заслужили, поэтому должна чувствовать себя королевой бала. А ничто так не украшает королевское платье, как драпировки, вставки, рюши и воланы.

На пальниках воланов, конечно, не найти, зато разнообразных оригинальных вставок, материалов другого цвета, различных декоративных элементов и сетки хоть отбавляй. Это очень модно и увлекает взгляд от несовершенств фигуры, которые вызывают стеснительность. Расслабьтесь.

Игра в контрасты

Светлая кожа бывает разных тонов, теплых и холодных, поэтому ваша задача – подобрать цвет, который будет подчеркивать аристократическую белизну. Лучшими цветами специалисты определили темно-красный, изумрудный, фиолетовый, коричневый и, конечно, черный.

Эти цвета сделают вас уникальной. По мере приобретения золотистого загара переходите на коралловые оттенки, затем можно надевать купальники с раздельными вставками. Полностью переходить на пастель рекомендуется только в случае густого, темного загара, которого светлая кожа добивается с трудом.

Не забывайте о броских аксессуарах и головном уборе. Чем оригинальней и ярче будут дополнения, тем выше будет ваша самооценка, а значит, и настроение, что сделает ваш отпуск незабываемым. И да, не забывайте о средствах защиты с высоким SPF, берегите себя от ожогов.



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