Das Erste – в вопросе об украинском зерне Турция поддержала встречные требования России к Западу

На встрече с Сергеем Лавровым его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу поддержал позицию РФ по вопросу о вывозе зерна с Украины, пишет немецкий телеканал Das Erste. Если украинское зерно должно попасть на мировой рынок, следует также ослабить западные санкции и устранить препятствия для российского экспорта — это требование РФ законно и справедливо, подчеркнул глава МИД Турции.

«Сергей, друг мой, как дела?» Турецкий министр иностранных дел Чавушоглу встречает своего российского коллегу. Это вторая поездка Лаврова в Турцию с начала украинского кризиса. В начале марта Турция уже пыталась выступить в роли посредника между сторонами конфликта — в тот раз безуспешно. Как зерно из портов Украины может быть безопасно доставлено на мировой рынок? На этот вопрос ясного ответа не было дано и сегодня. Более 23 миллионов тонн зерна и масличных семян, по данным Украины, не могут быть экспортированы из-за российской блокады. РФ отрицает всякую ответственность за это и возлагает её на Украину.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Мы гарантируем безопасность морских маршрутов и гарантируем, что, когда и если Украина пойдёт на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции. Это гарантии президента России.

Всё это не составляет проблемы, если украинский президент пойдёт навстречу требованиям по разминированию. Турецкий министр иностранных дел считает план ООН по созданию зернового коридора выполнимым и поддерживает российскую линию — ослабить в качестве ответного шага западные санкции.

МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции: Мы считаем законным и справедливым требование России, в соответствии с которым, если украинское зерно и подсолнечное масло должно продаваться на международном рынке, то и препятствия для российского экспорта должны быть устранены.

Теперь должен быть установлен соответствующий метод. Чавушоглу надеется, что приготовления получится провести как можно скорее.

Дата выхода в эфир 08 июня 2022 года.