GP – глава МИД Польши призывает ЕС к работе над седьмым пакетом антироссийских санкций

Шестой пакет санкций ЕС — важный шаг на пути к обеспечению энергетической независимости, однако этого мало, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он уверен, что нужен полный отказ от импорта газа и нефтехимической продукции из России, что. по мнению его австрийского коллеги, маловероятно. «Мы бы хотели, чтобы было по-другому? Конечно, но это невозможно решить за один день», — констатировал он.



AP

Во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ситуация на Украине была важной темой во время его встречи с австрийским коллегой Александром Шалленбергом, пишет Gazeta Prawna.

Он подчеркнул, что с начала конфликта Польша решительно поддерживает Киев во всех ключевых направлениях. Она способствует сохранению территориальной целостности Украины в соответствии как с её национальными интересами, так и интересами Европы, а также всего трансатлантического сообщества.

Польша считает, что место Украины — в ЕС, отметил Рау. «Поэтому мы ожидаем положительной рекомендации Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Мы рассчитываем на то, что на следующем заседании Европейский совет примет положительное решение по этому вопросу», — отметил он.

Шестой пакет санкций против России, принятый ЕС на прошлой неделе, он назвал важным шагом на пути к обеспечению независимости Европы от российских энергоресурсов. «Однако этого недостаточно, мы должны начать работу над седьмым пакетом санкций, который должен включать полное прекращение импорта российского газа и нефтехимической продукции, а также отключение всех российских и белорусских банков из системы SWIFT», — разъяснил он.

Комментируя разговоры по седьмому пакету антироссийских санкций, Шалленберг заявил: «Мы знаем, что мы зависим от газа из России, мы рады этому? Нет. Мы бы хотели, чтобы было по-другому? Конечно, но это невозможно решить за один день. Страны, не имеющие выхода к морю, находятся в особо сложной ситуации, и мы будем открыто представлять эту позицию на европейском уровне», — заявил австрийский министр. Он обратил внимание на то, что Европе следует помнить не только об Украине, но и о Молдавии и странах Западных Балкан.

Шалленберг добавил, что он приехал в Варшаву также и для того, чтобы выразить признательность Польше и полякам за помощь, оказанную Украине и украинцам. «Это действительно что-то невероятное, мы смотрим на вас с уважением, Польша — это такой хаб, когда речь заходит об оказании помощи Украине со стороны Запада», — подчеркнул он.

Глава МИД Австрии отметил, что перед лицом украинского конфликта аЕвропа не должна забывать о собственных ценностях, а должна отстаивать их. «Наш самый главный капитал в ЕС — это наше единство, мы сообща создаем санкционные пакеты (…). Давайте будем помнить о том, что Москва наблюдает за нами, у нас должна быть общая европейская линия, общий европейский фронт», — подчеркнул он.