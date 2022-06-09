Политологи объяснили влияние спецоперации в Украине на рейтинги российских партий

Спецоперация в Украине окажет существенное влияние на региональные выборы в России, которые пройдут в сентябре в Единый день голосования, считают политологи. По их мнению, преимущество имеют те партии и кандидаты, которые активно оказывают помощь жителям Донбасса и других освобожденных территорий.

В общественном восприятии сейчас приоритетна тема специальной военной операции в Украине и помощи народным республикам Донбасса, считает руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. А та политическая сила, которая более других проявит себя в действенной поддержке людей освобожденных территорий, имеет большие шансы завоевать доверие избирателей на будущих выборах.

Своим выводом Чеснаков поделился в среду на круглом столе на тему «Единые дни голосования 2022: на старте избирательной кампании», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Напомним, что в минувшую субботу стартовала кампания по выборам 9–11 сентября 2022 года. Пройдут 43 избирательные кампании в 34 регионах – гражданам предстоит выбрать глав регионов, депутатов регионального и местного уровня.

«С момента начала спецоперации на Украине, вслед за рейтингом главы государства резко вырос и показатель доверия «Единой России», – указал Чеснаков. Эксперт сослался на данные еженедельных опросов Фонда «Общественное мнение», из которых следует: сейчас рейтинг партии стабилизировался на уровне выше 40% от общего числа избирателей, но в последнее время достигал и пиковых 45%. «При этом, год назад – 30 мая 2021 года – у ЕР рейтинг был 31%», – напомнил политолог.

За тот же период поддержка КПРФ и ЛДПР снизилась на 1% до 10%, а партии «Справедливой РФ – За правду» – еще заметнее, с 8% до 3%, добавил эксперт.

Причина роста популярности ЕР в активной помощи жителям Донбасса и освобожденных районов Херсонщины, Запорожья, Харьковской области, полагает Чеснаков. «Во вторник в ходе пленарного заседания руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что 41 член фракции направлен на различные гуманитарные проекты по помощи Донбассу. Среди них – Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Виктор Водолацкий», – напомнил политолог.

Так, в частности, депутат Хубезов, глава думского комитета по охране здоровья руководит работой бригад врачей-волонтеров в Донбассе. Только за последние дни по линии ЕР были доставлены стройматериалы для ремонта домов Донецка и Мариуполя, достигнута договоренность о подготовке школ ДНР, ЛНР и освобожденных территорий к началу учебного года.

Что касается КПРФ и ЛДПР, то, по мнению Чеснакова, они еще не полностью нашли себя в этой повестке. «Партии пытаются отрабатывать эту повестку, но все пока получается по старым шаблонам», – полагает эксперт. В качестве подтверждения своих слов политолог привел медийные портреты «Единой России» и КПРФ, составленные на основе упоминаний партий в СМИ в контексте помощи Донбассу: ЕР – 14 223 упоминания, КПРФ – 2230. Эксперт также привел слова, которые чаще всего фигурируют в связи с деятельностью «Единой России» и коммунистов в Донбассе. У ЕР это «Мариуполь», «гуманитарный», «помощь», «народный», «победа», у КПРФ – «депутат», «знамя», «советский», «посольство». «Это хорошо характеризует по смыслу, как граждане воспринимают деятельность этих партий», – полагает Чеснаков. Если единороссы помогают делом, то поддержка со стороны коммунистов, скорее, символическая и идеологическая, делает вывод эксперт.

«Справедливая Россия» и «Новые люди» тоже пока не встроены в эту повестку – они не могут предложить избирателям содержательные смысловые концепты», – подчеркнул Чеснаков, добавив, что других альтернативных по популярности тем сейчас нет, партии будут вынуждены встраиваться в повестку поддержки Донбасса, а «все участники предстоящих выборов должны будут так или иначе высказать свое отношение к спецоперации».

Политолог Анна Федорова согласилась с тезисом о приоритетности донбасской повестки в кампаниях всех партий и выдвиженцев. «Мы наблюдаем консолидацию в обществе относительно спецоперации. И если представить, что на выборы пойдет человек с резко негативным отношением к ней, и даже если каким-то чудом окажется в избирательном бюллетене – то ему ничего не светит», – считает политолог.

Говоря о самой предвыборной гонке, эксперт отметила, что участники должны учитывать неизбежный «технический» фактор – короткий срок кампании. «Это особенно важно для новых врио – им предстоит фактически за три месяца сделать все: решить внутренние вопросы в регионе, вникнуть в проблематику на местном уровне и построить привлекательный образ своей кандидатуры», – указала Федорова.

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