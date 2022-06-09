Украина и страны Европы почти исчерпали запасы советских боеприпасов

На Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов, сообщил британский еженедельник The Economist.

Издание отмечает, что, по данным руководителя программы изучения ВС РФ американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, в Украине исчерпаны или близки к исчерпанию запасы некоторых видов боеприпасов советских калибров. Издание также уточняет, что со временем такие боеприпасы подойдут к концу и в странах, входивших в Организацию Варшавского договора, поэтому при затягивании конфликта в Украине будет расти роль оружия натовского стандарта, которое Киеву поставляют США и европейские страны, передает ТАСС.

Военный обозреватель издания Шашанк Джоши добавляет, что, по словам представителя Минобороны одной из европейских стран, в Европе запасы боеприпасов советского стандарта сильно истощены. «За три месяца они уже закончились. Их больше нет», – сказал он. Он также выразил мнение, что быстрый рост инфляции сделает боеприпасы всех типов значительно более дорогими.

Издание также указывает, что в некоторых из стран Европы заканчиваются те виды вооружений, которые в больших количествах поставлялись на Украину, в первую очередь ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить их производство в ближайшей перспективе может оказаться сложной задачей. Это может стать препятствием на пути к стабильному обеспечению Украины европейскими вооружениями.

Напомним, в июне 2018 года Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов больших калибров. В 2016 году стало известно, что в ВСУ имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году в СНБО признали, что советские боеприпасы, которые используют ВСУ в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что производство боеприпасов в Украине фактически отсутствует.

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