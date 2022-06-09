 

Байден уведомил Конгресс об участии ВС США в операциях за рубежом

09.06.2022, 1:15, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в соответствии с Законом о военных полномочиях от 1973 года направил в Конгресс очередное ежегодное уведомление об участии американских военнослужащих в различных операциях по всему миру.

В документе, распространенном пресс-службой Белого дома, в частности, отмечается: «С учетом того, что в последние месяцы была дополнительно осуществлена переброска 17 тыс. военных США для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии, примерно 90 тыс. военных США размещены в странах НАТО в Европе», передает ТАСС.

Как сообщил Байден, 561 военнослужащий США включен в состав Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии, которая насчитывает около 4 тыс. человек.

В уведомлении констатируется, что «в Афганистане нет военных США». Вместе с тем, по словам Байдена, американская сторона располагает средствами для «реагирования на угрозы для США и их интересов, если они возникнут в Афганистане».

Байден не уточняет, сколько американских военнослужащих находится в Сирии и Ираке. Они, по словам американского лидера, нацелены на сотрудничество с «местными партнерами» в борьбе с террористическими группировками. Военные США, по словам Байдена, участвуют в борьбе с террористами в Йемене.

В уведомлении также указан целый ряд других стран, где находятся американские военнослужащие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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