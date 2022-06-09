 

Не измена, а верность – Личное мнение

09.06.2022, 0:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ещё один развод состоялся — не знаю, кто эти ребята, но говорят, известные.

Молодой Александр Роднянский и актриса Янина Студилина вдруг расстались после 14 лет отношений.


Фото: Соцсети

Не обратила бы внимания на эту новость, но попались на глаза объяснения Янины, почему развелись.

Нет, не измена, а наоборот — верность.

Верность себе — это главное, что есть у человека. Как хорошо видеть это важное качество в других людях. Настолько, что даже развод — печальное, вроде как, событие! — становится настоящим благом для обоих супругов.

Хочу, чтобы вы прочитали объяснения женщины:

«Были и красивые ухаживания, и незабываемые путешествия, и любовь. Но, к сожалению, со временем многое меняется. Последние несколько лет были непростыми, мой супруг ревностно относился к моему желанию работать, сниматься в кино и к жизни в России. Хотя когда мы познакомились, я снималась в «Городе соблазнов» и «Ранетках», и у меня порой даже не было выходных, чтобы выкроить время на совместный ужин. Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя. Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья».

Янину не остановил ребёнок и обеспеченный, как я понимаю, муж. Женщина видела себя актрисой. Хотела работать, а не жить мужнею женой.

И она выбрала себя, сохранив верность своим внутренним представлениям и желаниям. Вряд ли она разлюбила мужа, но любовь явно не стоит того, чтобы уничтожать свою жизнь.

Я больше скажу, что и мужу от развода лучше. Если ему нужна жена дома, то её метания на работу, делали его несчастным. У него будет другая женщина — та, что разделит с ним его представления, а не станет изводить попытками убежать на работу.

Так и надо — выбирать себя, невзирая на что-то ещё. Только так и можно прожить жизнь счастливым человеком.

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04.22 / Владлен Татарский: взятие Попасной станет решающей битвой за Донбасс

06.06.22 / В Латвии запрещают трансляцию всех российских телеканалов и открывают “Дождь”

31.01.22 / Через всю Москву: Собянин представил проект уникальной транспортной магистрали

24.03.22 / Мнение: Померла Мадлен Олбрайт

18.08.20 / Александра Урсуляк о том, как сохранять спокойствие и двигаться вперед

06.08.21 / Депутаты смогут компенсировать расходы на OnlyFans и Pornhub за счёт бюджета

14.09.21 / “Три кошки, собака, ребенок”: Шнуров впервые заговорил о своем младшем сыне

20.03.21 / Мнение: Почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС?

09.01.21 / Политика: Байден нашел новую точку давления на Россию

23.11.21 / Найден новый «кандидат» на роль первого зараженного COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика