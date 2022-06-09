Не измена, а верность – Личное мнение

Ещё один развод состоялся — не знаю, кто эти ребята, но говорят, известные.

Молодой Александр Роднянский и актриса Янина Студилина вдруг расстались после 14 лет отношений.



Фото: Соцсети

Не обратила бы внимания на эту новость, но попались на глаза объяснения Янины, почему развелись.

Нет, не измена, а наоборот — верность.

Верность себе — это главное, что есть у человека. Как хорошо видеть это важное качество в других людях. Настолько, что даже развод — печальное, вроде как, событие! — становится настоящим благом для обоих супругов.

Хочу, чтобы вы прочитали объяснения женщины:

«Были и красивые ухаживания, и незабываемые путешествия, и любовь. Но, к сожалению, со временем многое меняется. Последние несколько лет были непростыми, мой супруг ревностно относился к моему желанию работать, сниматься в кино и к жизни в России. Хотя когда мы познакомились, я снималась в «Городе соблазнов» и «Ранетках», и у меня порой даже не было выходных, чтобы выкроить время на совместный ужин. Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя. Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья».

Янину не остановил ребёнок и обеспеченный, как я понимаю, муж. Женщина видела себя актрисой. Хотела работать, а не жить мужнею женой.

И она выбрала себя, сохранив верность своим внутренним представлениям и желаниям. Вряд ли она разлюбила мужа, но любовь явно не стоит того, чтобы уничтожать свою жизнь.

Я больше скажу, что и мужу от развода лучше. Если ему нужна жена дома, то её метания на работу, делали его несчастным. У него будет другая женщина — та, что разделит с ним его представления, а не станет изводить попытками убежать на работу.

Так и надо — выбирать себя, невзирая на что-то ещё. Только так и можно прожить жизнь счастливым человеком.

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