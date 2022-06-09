«След поцелуя», «прикушенная губа» и кристаллический блеск: летний тренд макияжа губ – естественность и забота

Перманентные и стойкие формулы губных помад уже давно стали наиболее востребованными, в то время как другие категории только становятся популярными: бальзамы, косметические средства и блески для губ. Большинство из них не давали цвет, но взамен предлагали нам необходимый уход. Однако сейчас они предлагают нечто большее, чем хорошее состояние губ.

Возвращение 2000-го

Тренды 2000 года произвели революцию в одежде, прическах и макияже. А вы помните, как красили губы в 2000-х? В то время цвет никого не волновал: все вращалось вокруг глянца и поиска объема.

Эти тенденции повторили показы весна-лето – 2022: мы снова ищем не цвет, а конкретный эффект, когда дело доходит до макияжа губ. Концепция была создана миллениалами, и поколение Z вместе с такими мэтрами, как Кристиан Диор, Изабель Марант или Balmain, сделало ее своей. Мы разберем все возможности, которые предлагает эта тенденция.

Кристаллический блеск

Как вы могли видеть на предыдущем изображении, на первый план вышел тренд кристального блеска, который обладает мерцающим эффектом, который создают светоотражающие пигменты на прозрачной основе. Это помогает создать более объемный эффект, идеально подходящий для тонких губ.

“Прикушенная губа”

Это наиболее характерный макияж губ француженок. Чтобы получить нужный эффект, необходимо накрасить центральную часть и растушевать пальцем. Не забудьте в конце нанести увлажняющий бальзам.

Невидимый макияж

Суть этой тенденции заключается не в том, чтобы красить губы или просто усилить их естественный оттенок, а в том, чтобы скрыть их. Самый подходящий инструмент для этого – помады телесного цвета, скрывающие естественный розовый. Конечно, некоторые миллениалы признаются, что ограничились нанесением базы под макияж на эту область или, что еще хуже, консилера от темных кругов.

Сладкая глазурь

Модели показа высокой моды Christian Dior демонстрировали самые аппетитные улыбки сезона. Речь идет об усилении естественного тона в сочетании с атласным эффектом, и идеальным инструментом для достижения этого является губная помада, чья формула реагирует на уровень pH губ, создавая тот или иной оттенок.

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“След поцелуя”

Чтобы получить нужный эффект, после нанесения тонкого и ровного слоя помады дайте ей высохнуть и тщательно протрите салфеткой. Мы рекомендуем вам выбрать стойкую помаду и распределить ее от центральной части.

Суперпухлые

Если вы накрасите губы в центральной части, как внутреннюю, так и наружную область, вы создадите эффект трехмерного объема. Хотите усилить результат? В настоящее время продаются помады с эффектом гиалуроновой кислоты, которые стимулируют микроциркуляцию благодаря пряным ингредиентам.

Здоровые и натуральные

Вы правильно поняли: здоровые, хорошо увлажненные губы в тренде, и вы можете добиться этого, следуя этим советам экспертов. Помимо классических бальзамов вы найдете скрабы, маски и всевозможные косметические средства, которые помогут подчеркнуть естественность. Наконец, мы рекомендуем добавить дополнительного света, нанеся немного хайлайтера на дугу купидона (чуть выше центра верхней губы).

Макияж губ с эффектом вазелина

Для этого вам понадобиться чистый вазелин. И ничего более. Мы рекомендуем использовать косметическое средство для губ, как это делает Кейт Миддлтон, так как оно добавит естественный оттенок.