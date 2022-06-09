 

Традиции и запреты в праздник Федорин день 9 июня

09.06.2022, 0:12, Разное
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История

Феодора жила на рубеже третьего-четвертого века в Александрии, при императоре Диоклитиане. Дева попала на суд, где ее спросили, почему она до сих пор не замужем. Тогда Феодора ответила, что посвятила себя служению Богу. За такие слова ее отправили в темницу, а потом – в блудный дом.

Говорят, что Феодору спас воин Дидим, он отбил ее у мужчин. За это спасителя девы поймали и казнили, а Феодора пожелала разделить участь Дидима. Тела мучеников сожгли.

Традиции и приметы

В России мученица Феодора получила прозвище Домовница. В этот день многие приметы и суеверия связывали с женщинами. В Федорин день говорили: на Федору — не выноси из избы сору.

По слухам, Феодора Александрийская была остра на язык, именно поэтому на Руси крестьяне 9 июня не разрешали женщинам общаться друг с другом, чтобы не накликать беду. Народ был уверен, что сплетни или слухи в этот день обойдут всю округу, и люди узнают лишнее.

Что нельзя делать в Федорин день 9 июня

В этот день запрещено вести досужие разговоры, так как это может привести к разладу в семье. Также не стоит заниматься уборкой в доме, иначе быть беде. Помимо этого, в Федорин день нельзя спорить, потому что это может привести к большому конфликту.



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