В Рыбинске продолжается выездная вакцинации животных
09.06.2022, 7:07, Объявления
Теги: Здравоохранение, Экология
Рыбинская ветеринарная станция продолжает акцию по бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства.
Бригада ветеринаров организует выездной прием в нескольких микрорайонах города и в поселке Каменники Рыбинского района. 11 и 12 июня специалисты проедут по микрорайонам Веретье, Ягутка, им. Кирова и Копаево.
График работы мобильной бригады ветеринаров:
– 11 июня с 9:00 до 10:30 посёлок Каменники, у здания администрации;
– 11 июня с 11:00 до 12:00 ул. Поселковая, 4, проходные фабрики «Свобода»;
– 11 июня с 13:00 до 14:45 ул. Гражданская, 57, у магазина «Пятерочка»;
– 11 июня с 14:30 до 16:00 пр. Революции, 52, за домом;
– 12 июня с 9:00 до 10:15 ул. Пилоставная, 5-а, у магазина;
– 12 июня с 10:30 до 12:00 ул. Нефтяников, у остановочного комплекса;
– 12 июня с 13:00 до 14:00 ул. Механизации, 1, с торца здания;
– 12 июня с 14:45 до 16:00 ул. Крамского, 6, у почтового отделения.
Прививка животных против бешенства проводится бесплатно.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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