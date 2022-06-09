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В Рыбинске продолжается выездная вакцинации животных

09.06.2022, 7:07, Объявления
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Рыбинская ветеринарная станция продолжает акцию по бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства.

Бригада ветеринаров организует выездной прием в нескольких микрорайонах города и в поселке Каменники Рыбинского района. 11 и 12 июня специалисты проедут по микрорайонам Веретье, Ягутка, им. Кирова и Копаево.

График работы мобильной бригады ветеринаров:

– 11 июня с 9:00 до 10:30 посёлок Каменники, у здания администрации;
– 11 июня с 11:00 до 12:00 ул. Поселковая, 4, проходные фабрики «Свобода»;
– 11 июня с 13:00 до 14:45 ул. Гражданская, 57, у магазина «Пятерочка»;
– 11 июня с 14:30 до 16:00 пр. Революции, 52, за домом;
– 12 июня с 9:00 до 10:15 ул. Пилоставная, 5-а, у магазина;
– 12 июня с 10:30 до 12:00 ул. Нефтяников, у остановочного комплекса;
– 12 июня с 13:00 до 14:00 ул. Механизации, 1, с торца здания;
– 12 июня с 14:45 до 16:00 ул. Крамского, 6, у почтового отделения.

Прививка животных против бешенства проводится бесплатно.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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