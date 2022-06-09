В Рыбинске продолжается выездная вакцинации животных

Рыбинская ветеринарная станция продолжает акцию по бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства.

Бригада ветеринаров организует выездной прием в нескольких микрорайонах города и в поселке Каменники Рыбинского района. 11 и 12 июня специалисты проедут по микрорайонам Веретье, Ягутка, им. Кирова и Копаево.

График работы мобильной бригады ветеринаров:

– 11 июня с 9:00 до 10:30 посёлок Каменники, у здания администрации;

– 11 июня с 11:00 до 12:00 ул. Поселковая, 4, проходные фабрики «Свобода»;

– 11 июня с 13:00 до 14:45 ул. Гражданская, 57, у магазина «Пятерочка»;

– 11 июня с 14:30 до 16:00 пр. Революции, 52, за домом;

– 12 июня с 9:00 до 10:15 ул. Пилоставная, 5-а, у магазина;

– 12 июня с 10:30 до 12:00 ул. Нефтяников, у остановочного комплекса;

– 12 июня с 13:00 до 14:00 ул. Механизации, 1, с торца здания;

– 12 июня с 14:45 до 16:00 ул. Крамского, 6, у почтового отделения.

Прививка животных против бешенства проводится бесплатно.

Пресс-служба администрации города Рыбинска