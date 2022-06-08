 

Мнение: Загогулина топонимики Москвы

08.06.2022, 23:53, Разное
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В Москве появится «площадь Донецкой народной республики».

Пишут, что это москвичи так решили.

А еще на официальном сайте мэра Москвы написано, что «будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики».

Как уроженец Татарстана, недоумеваю, почему в Москве нет улицы и площади Татарстана? Воронежцы и жители Камчатки, думаю, тоже недоумевают, почему нет пл. Воронежа или пл. Камчатки? Жители Чечни и Дагестана, видимо, так же недоумевают, почему в Москве нет площадей с названиями их регионов? Чем «ДНР» лучше Татарстана с Чечней и Дагестаном,  или Воронежа с Камчаткой? Загогулина, однако!

Фотография будущей «пл. ДНР» отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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