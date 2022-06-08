 

Эксперты: Дефицит бензина породил в Украине топливный сепаратизм

08.06.2022, 23:52, Новости дня
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«Закарпатский губернатор Виктор Микита сможет заработать на своем «экономическом сепаратизме» и проблемах Украины с топливом», – сказал газете ВЗГЛЯД директор польского Института западноукраинских исследований Олег Хавич, комментируя сообщения о решении властей Закарпатья приостановить поставки бензина в другие регионы.

«Закарпатье – самая западная область Украины, следовательно, этот регион может быстрее и эффективнее всех ввозить топливо и осуществлять его транзит. В конце мая Закарпатье было объявлено первым регионом Украины, где решен вопрос с топливом на местных АЗС. В соседних с Закарпатьем Львовской и Ивано-Франковской областях очень большой дефицит топлива. Микита как губернатор хочет заработать на поставках топлива соседним регионам, где топливо в дефиците», – отметил директор польского  Института западноукраинских исследований  Олег Хавич. По его мнению, такое поведение можно назвать проявлением своеобразного «экономического сепаратизма».

Днем в среду появились сообщения о том, что на фоне острого дефицита горючего в Украине Закарпатская область (граничащая со Словакией, Венгрией и Румынией)  приостановила поставки в другие украинские регионы топлива, которое ввозится из Евросоюза. Утверждалось, что приостановка введена вплоть до удовлетворения собственных потребностей. Как сообщал ТАСС, в качестве источника называлось сообщение главы областной госадминистрации Виктора Микиты.

Позже, в тот же день Микита заявил, что его «не совсем правильно поняли». «Ни о каких блокировках речь не шла… Мы не влияем на транзит топлива. Это вопрос государственного уровня», – написал закарпатский губернатор в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в его предыдущем сообщении речь шла о местных предпринимателях, для которых власти «создали благоприятные условия импорта топлива и логистики, чтобы избежать топливного кризиса в области», отмечает ТАСС.  

«В ответ предприятия отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже границ региона. Мы стабилизируем рынок, чтобы не забирать топливо из других регионов, где это более важно, а пытаемся сами закрывать потребность», – сообщил закарпатский губернатор.

«Новость с предыдущей прямой речью Микиты удалена с сайта областной администрации Закарпатья», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра евразийских исследований  Владимир Корнилов. Но, добавил он, по сути позиция закарпатских властей осталась неизменной: горючее, которое идет через область, должно реализовываться в первую очередь на местном рынке, и только потом уже идти в другие регионы Украины.

Корнилов напомнил, что с 1991 года Закарпатье считается главным центром всей контрабанды из Евросоюза на Украину и с Украины в Евросоюз. «В этом регионе очень много контрабандного бензина. Из-за закарпатской контрабанды Венгрии пришлось вводить ограничения на то, чтобы на венгерских заправках продавали бензин автовладельцам, у чьих машин – иностранные номера. Микита не так прямо, но дал понять местным контрабандистам и спекулянтам: если они хотят зарабатывать на европейском бензине, лучше это делать в своем регионе, а не где-то еще», – отметил Корнилов.

Как полагает Хавич, какие-то экономические аппетиты главы Закарпатья не будут удовлетворены, но в целом Микита сможет заработать на своем «экономическом сепаратизме» и проблемах Украины с топливом. Как напомнил эксперт, Закарпатье – единственный регион Украины, который может завозить топливо и другие товары сразу из четырех стран Евросоюза: Польши, Словакии, Чехии,  Венгрии. «Кроме того, Виктор Микита может еще и выбирать, из какой страны ему завозить импорт. Например, он может отказаться от польского импорта, поскольку дороги из Польши в Закарпатье хуже, следовательно, высоки расходы на логистику», – указал собеседник.

Закарпатский руководитель может позволить себе относительную свободу действий, поскольку у него, как у бывшего офицера СБУ – своя корпоративная крыша, отметил Хавич. Напомним, что до своего назначения в декабре прошлого года на пост главы Закарпатской ОГА Микита работал в центральном аппарате СБУ в Киеве. «Микита зависит не только и не столько от указаний президента Владимира Зеленского, сколько и от внутренних законов своей корпорации. Поэтому он сделал такое заявление, которое бы губернатору другой области стоило бы кресла», – констатировал эксперт.

Ранее украинские СМИ констатировали, что в стране возник острый дефицит топлива на АЗС, заправки ограничивают объем продаваемого бензина и дизеля на одну машину. Причиной острой нехватки называются повреждением инфраструктуры и нарушением работы нефтеперерабатывающих заводов. Руководство Украины с мая обращалось с просьбой помочь с организацией поставок топлива к руководству Франции, ОАЭ и Саудовской Аравии. Напомним, что в конце мая Польша отказалась от бесплатного снабжения Украины топливом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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