Грудь для обеспеченного пенсионера – Личное мнение

Никогда не думала, что напишу пост о Вячеславе Гришечкине. Хотя бы потому, что до настоящего момента я тупо не знала, ху он такой.



Фото: Соцсети

Оказывается, актёр из сериала «Солдаты», решивший подарить своей невесте новую грудь.

Гришечкину — 60, невесте — на 26 лет меньше. Однако в душе ей, судя по любви вырядиться в трупы животных и надуть губы, — тоже примерно 60.

Гришечкин и его женщина — ровесники. Пусть не по биологическому возрасту, но по духу. Да, немного пожилому духу, но было бы, как говорится, здоровье!

Совет да любовь, короче. Тем более, всё для этого имеется.

Жених — обеспеченный по меркам малоимущих граждан пенсионер. Щедрый в меру своих скромных возможностей.

Невеста застряла жёлтой башкой в «нулёвых» и рада, когда мужчина, пусть и годящийся ей в папы, даёт деньги «без лишних вопросов».

Вот и на грудь дал.

Я долго все взвешивала и наконец решилась на пластическую операцию – сейчас или никогда. Так хочется миниатюрных форм, молодости, радости от собственного отражения в зеркале: для женщины это очень важно. Посоветовалась со Славой, и он со мной согласился. Мне с мужчиной очень повезло: он чуткий, понимающий, щедрый. Денег на подготовку к свадьбе не жалеет и дает без лишних вопросов.

Шёл 2022 год, а наши бабы — взрослые, между прочим, люди — по-прежнему радовались, когда им на пути попадались пожилые мужчины, готовые «без лишних вопросов» отслюнявить им баблишко на силикончик.

Грустно, товарищи. Очень грустно.

Как у вас с независимостью дело обстоит, мои хорошие? Устраивает такое положение дел?

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