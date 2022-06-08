Кольца с “датчиком” настроения и украшения с яркой эмалью. Какие изделия сейчас в тренде

Когда дело доходит до самовыражения, ювелирные украшения являются самой яркой частью вашего образа. Аксессуары, которыми мы решили украсить себя, могут рассказать даже целую историю. К примеру, женщина может поделиться историей о первом шикарном ожерелье, которое никогда не остается без внимания окружающих, подаренном супругом на свадьбу, или о первом кольце, подаренном отцом на день рождения. Конечно, не каждое украшение имеет такую ​​ценность. Тем не менее каждое из них должно являться отражением самого владельца. При этом украшения могут быть вполне современными.

Общее представление о трендах лета наступившего года

Итак, хотелось бы рассмотреть украшения с разных сторон этого спектра. Сочетание украшений, которые нужно беречь и даже передавать будущим поколениям, и украшений, которые кажутся свежими и забавными, которые могут поднять вам настроение в тот момент, когда вы их надеваете, может показаться невозможным. Но это не так!

На что обратить свое внимание

Этим летом задумайтесь о приобретении “теннисного” колье. Такой аксессуар представляет собой непрерывную цепочку, украшенную отдельными бриллиантами. Колье прекрасно подходит для коктейльного или вечернего мероприятия, хотя как яркую цепочку его могут носить также спортсмены или рэперы.

Какой же выход в свет без сережек? Серьги-кольца из бисера или с нанизанными бусинами – довольно простой, но в то же время стильный и яркий летний вариант.

Кольца с «датчиком» настроения – шикарные украшения. Они могут быть и легкими, и довольно массивными. Главное их достоинство – красивый камень, который меняет свой цвет в зависимости от вашего настроения.

Яркая эмаль наносится на украшения из любого материала. И неважно, что это – серьги, кольца или браслеты.

Цепочки на современном рынке ювелирных украшений представлены в самых разнообразных вариантах. И все они очень оригинальны. Их можно носить и с кулоном, и без него.

А еще один тренд этого лета имеет интересное название: браслет дружбы. Такие изделия украшают бисером, бусинами, жемчугом.

Одним словом, на вкус и цвет товарищей нет. Выбирайте то, что вам нравится, и носите с удовольствием.