Клубника и йогурт снаружи, сок сельдерея и огурца внутрь: как избавиться от морщинок над верхней губой

Морщины над верхней губой выдают возраст женщины. Обычно они появляются после 40 лет. Это связано с естественным увяданием кожи, а также снижением выработки коллагена и эластина. Морщинки имеют вертикальную форму. Они особенно заметны в носогубной складке и углах рта. В статье мы расскажем о методах борьбы с морщинами над верхней губой.

Следите за мимикой

Держите свою мимику под контролем. Встаньте перед зеркалом и попробуйте поговорить с собой и выразить лицом разные эмоции. Обратите внимание на движения рта. Это поможет вам определить свои “вредные” мимические привычки и избегать их.

Вы можете также попросить других людей следить за вашей мимикой и предупреждать вас, когда вы делаете что-то неправильно, например, кривите рот или вытягиваете губы.

Простое упражнение

Каждый раз после нанесения крема выполняйте несложное упражнение. Надавите нижней губой на верхнюю. Удерживайте рот некоторое время в таком положении.

Увлажняйте область рта

Очень важно регулярно увлажнять область вокруг губ. Для этого вы можете использовать не только увлажняющие кремы, но и домашние средства.

Нарежьте огурец или клубнику ломтиками. Приложите их к зоне вокруг рта и держите около 10 – 15 минут.

Если у вас сухая кожа, то вместе растительных ингредиентов лучше использовать жирные молочные продукты, например, йогурт или сметану. Намажьте ими область около губ, а через 15 минут смойте.

Сельдерей и огурец

Кожу над верхней губой следует увлажнять не только снаружи, но и изнутри. В этом вам поможет сок сельдерея. Он содержит фитогормоны, которые омолаживают кожу.

Смешайте сок сельдерея с мякотью огурца. Употребляйте этот коктейль пару раз в неделю в течение месяца. Его нужно пить за 1 час до приема пищи или через пару часов после еды.

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Антивозрастная косметика

Для борьбы с морщинами над верхней губой необходимо использовать антивозрастные косметические средства. Следует выбирать лифтинг-кремы, содержащие следующие компоненты:

гиалуроновую кислоту; коллаген; пептиды; эластин.

При выборе крема с лифтинг-эффектом, следует принимать во внимание, на какую возрастную категорию он рассчитан. Он должен содержать такую концентрацию активных ингредиентов, которая требуется в вашем возрасте. В противном случае средство может нанести вред коже.

Будьте осторожны с кремами, содержащими гиалуроновую кислоту. Их наносят только на области с активной мимикой.

Особенно большая концентрация активных компонентов содержится в сыворотках. Такие средства используют только на ночь.

Вам также следует обратить внимание на средства со скваланом. Этот ингредиент представляет собой масло, которое получают из сахарного тростника. Оно отлично борется с морщинками и увлажняет кожу.

Маски

От домашних масок из натуральных компонентов не стоит ожидать чудодейственного эффекта. Они не могут повлиять на выработку коллагена и разгладить морщины. Однако такие составы не дают побочных эффектов, поэтому их можно использовать.

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Можно выделить 3 типа масок:

Фруктовые. Используются в качестве мягкого пилинга с нежным отшелушивающим эффектом. Питательные. Содержат масляные ингредиенты, например, мякоть авокадо или оливковое масло. Увлажняющие. Их обычно делают из водянистых плодов, таких как огурец или арбуз. Увлажняющим эффектом также обладает гель алоэ.

Эти маски не обладают мощным антивозрастным действием, но они могут улучшить внешний вид кожи.

Гимнастика вместо фейсбилдинга

В последние годы стал популярен фейсбилдинг. Эта техника представляет собой “накачивание” мышц лица. Она аналогично тому, чем люди занимаются в тренажерном зале. Но для лица такой подход не работает.

Мышцы лица не созданы для того, чтобы быть “накачанными”. Они и так каждый день усердно работают, даже когда мы просто сидим. Они сокращаются во время разговора, моргания, улыбки и пережевывания еды.

Если добавить к этой нагрузке еще и “накачивание”, то это принесет лишь негативный результат. Фейсбилдинг приводит к источению подкожно-жировой клетчатки и напряжению мышц. Это усугубляет морщины.

Лицевая мускулатура нуждается не в тренировке, а в расслаблении. Для нее будет полезна специальная гимнастика, направленная на устранение спазмов и зажимов мышц. Это поможет улучшить кровоток, а также расслабить и разгладить морщины.

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Домашний массаж

Домашний массаж поможет вам разгладить морщины. Если вы будете проводить эту процедуру регулярно, то они исчезнут.

Зажмите верхнюю губу между пальцами. Помассируйте эту область. Затем переместите пальцы вправо и влево и повторите процедуру. Теперь сделайте массаж нижней губы таким же образом. Надуйте губы, растяните уголки рта и помассируйте их.

Вы можете попробовать и другой способ массажа. Поместите большие пальцы под верхнюю губу, а указательные – положите сверху. Делайте массирующие движения по направлению вперед-назад. Затем таким же способом помассируйте щеки и подбородок.

Не используйте кубики льда

Некоторые женщины используют кубики льда для протирания лица. Они верят, что холод помогает омолодить кожу. Однако такой метод приносит больше вреда, чем пользы.

Холод негативно влияет на кожу. Он заставляет сосуды сужаться. Это приводит к ухудшению оттока лимфы и снижению эластичности кожи. В результате морщины усугубляются. К ним добавляются расширенные поры и сосудистые звездочки, которые еще больше ухудшают внешний вид. Поэтому от применения кубиков льда лучше отказаться.

Салонные процедуры

Если обычные домашние средства не помогли вам справиться с морщинами, то следует обратиться к косметологу. Существуют разные салонные процедуры, которые помогают избавиться от этой проблемы. К ним относится:

химический пилинг; термаж; лифтинг-массаж.

Далее мы расскажем об этих процедурах более подробно.

Пилинг

Химический пилинг – это отшелушивающая процедура с использованием фруктовых кислот. Она оказывает мощное воздействие на кожу, поэтому ее можно делать только после консультации с косметологом. С возрастом кожа истончается, и препараты для отшелушивания могут оказать на нее слишком агрессивное воздействие. Специалист подберет для вас наиболее щадящий вид химического пилинга.

Термаж

Эта процедура заключается в нагревании кожи с помощью радиочастотного прибора. Под воздействием тепла увеличивается выработка коллагена и эластина. Вам не придется проходить курс процедур. Для достижения желаемого эффекта достаточно одного сеанса.

Лифтинг-массаж в салоне

Лифтинг-массаж лица – не только полезная, но и очень приятная процедура. Специалист проработает каждую мышцу на вашем лице. Это поможет подтянуть и разгладить морщины.

Меры профилактики

Гораздо легче предотвратить появление морщин, чем бороться с их появлением. Чтобы замедлить старение кожи, обратите внимание на свой рацион. Он должен содержать достаточное количество полезных нутриентов. Особенно полезен для кожи витамин B12, который содержится в говяжьей печени, морепродуктах, яйцах и сырах.

Ежедневно по 10 – 15 минут делайте упражнения для лица. Откажитесь от вредных привычек, если они у вас имеются.

Позаботьтесь о своем психологическом благополучии. Помните, что все негативные эмоции отражаются на лице и приводят к раннему появлению морщин.

Правильно выбирайте косметику. Используйте такие средства для макияжа, которые не пересушивают кожу.

Заключение

Морщины над верхней губой образуются у многих людей в возрасте старше 40 лет. Их возникновение связано с возрастными изменениями кожи, а также снижением выработки коллагена и эластина. Заниматься профилактикой появления морщин следует как можно раньше.