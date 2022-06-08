 

Байден вновь оступился на трапе самолета

08.06.2022, 23:05, Новости дня
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Президент США Джо Байден вновь оступился при попытке подняться по трапу самолета.

Байден в среду отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес для участия в организованном США Саммите Америк. На распространенных американскими телеканалами кадрах видно, как президент США делает несколько шагов по трапу, а после оступается, но, держась за поручень, остается на ногах, передает РИА «Новости».

Напомним, в середине марта 2021 года Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. Однако уже 1 апреля Байден вновь споткнулся на трапе самолета.

Кроме того, в сентябре 2021 года во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН. В том же месяце Байден во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны». Месяцем ранее президент США допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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