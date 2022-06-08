Fox News – министр финансов США готова говорить о чём угодно, только не о крахе экономики

Неготовность США к нынешним темпам инфляции министр финансов Джанет Йеллен объяснила тем, что не могла предвидеть новые штаммы COVID и подорожание энергии и продовольствия на фоне украинского кризиса, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, на слушаниях в конгрессе глава Минфина охотно высказывалась на посторонние темы, вроде огнестрельного оружия, избегая комментировать плачевное состояние американской экономики.

Ясное мышление? Нет, этим ничего не добьёшься! Эмоции решают всё! Вот почему на сегодняшних слушаниях в конгрессе она (министр финансов США Джанет Йеллен. — ИноТВ) заговорила на ещё одну тему, в которой ничего не смыслит! Преступления с применением огнестрельного оружия!

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН, министр финансов США: Я также в ужасе от вооружённого насилия, от того, что мы видели в последние недели и на протяжении многих лет. И я надеюсь, что конгресс примет давно назревшие, продиктованные здравым смыслом меры по снижению уровня вооружённого насилия.

Извините, мэм, вы ведь министр финансов? Тссс! Давайте поговорим об экономике, которая схлопывается. Прекратите болтать про аборты и огнестрельное оружие — это не ваша сфера. Давайте вернёмся в вашу колею, вы же министр финансов.

Но, конечно же, она этого не хочет! Цель, как всегда, заключается в том, чтобы говорить о чём угодно, только не об экономике. Почему? Потому что экономику они разрушили.

Впрочем, было одно исключение: в какой-то момент Джанет Йеллен спросили — это же такой очевидный вопрос! — каким образом вы, министр финансов, бывший председатель Федеральной резервной системы, экономист и гений, проглядели созданную вами инфляцию? Послушаем.

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН: Когда я говорила, что инфляция будет преходящей, я не ожидала сценария, при котором нам придётся иметь дело с различными вариантами COVID, создающими сумятицу в нашей экономике и глобальных цепях поставок. И я не предвидела того, как скажется на ценах на продовольствие и энергию ввод российских войск на Украину. Так что, как отметил сам председатель (Федеральной резервной системы. — ИноТВ) Пауэлл, мы оба, наверное, могли бы использовать более удачный термин, чем «преходящая». Да, я ожидаю, что инфляция останется высокой, хотя я очень надеюсь, что теперь она будет снижаться.

Ах, вы не ожидали COVID! Даже притом что мы уже два года как с ним живём и останавливали всю нашу экономику, а потом восполняли пробел в производительности государственным транжирством, просто печатая триллионы липовых долларов. Но вы почему-то не думали, что это приведёт к инфляции? И вы не думали, что боевые действия в житнице Европы скажутся на ценах на продовольствие?

Представьте себе, что вы — ведущий ток-шоу на кабельном канале, без всякого опыта в экономике, вы не умеете даже привести в порядок свою чековую книжку, но даже вам это было очевидно. А вот для министра финансов это оказалось неожиданностью! Может быть, не следует называть (инфляцию. — ИноТВ) «преходящей»?

И ваш ответ, цитирую: « Да, я ожидаю, что инфляция останется высокой, хотя я очень надеюсь, что теперь она будет снижаться». Ах, вы очень надеетесь? Вот до чего мы дошли — мы «очень надеемся»? Расскажите нам ещё об абортах и преступлениях с применением огнестрельного оружия. Обвините COVID и Путина — и считайте, что вы своё дело сделали. Это просто смешно.

Дата выхода в эфир 07 июня 2022 года.