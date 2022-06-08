 

В трех районах Москвы вместо незаконных самостроев появились детские площадки и сквер

08.06.2022, 22:50, Разное
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В Москве продолжают избавляться от незаконных построек. В последние годы удалось добиться отличных результатов. На месте ликвидированных самостроев появляются необходимые для жителей объекты.

Так, специалисты Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявили несколько незаконных построек в Коптеве, Хорошеве-Мневниках и Люблине. Объекты уже демонтированы, а на их местах появились детские городки и скверы. Это более чем необходимо к летнему сезону.

Один детский городок построили на месте незаконного объекта на Коптевском бульваре (владение 18а). Там оборудовали городок с игровым комплексом для детей младшего возраста и спортивными площадками для тех, кто постарше. Также появилась зона отдыха, а для удобства родителей рядом работает фермерский павильон.

“Городские территории, освобожденные от самовольных построек, активно благоустраиваются. Наглядным примером этого является участок в районе Коптево”, – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Еще одна детская площадка появилась напротив 15-го дома на улице Берзарина. Там установили лавочки и фонтан, обустроили скейт-парк, который зимой будет превращаться в хоккейную площадку. А после жалоб горожан была снесена незаконно построенное здание на Ставропольской улице. Теперь там сквер.

Напомним, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы контролирует использование объектов нежилого фонда, а также предотвращает и пресекает факты самозахвата территорий и самовольное строительство.

Например, борясь с нелегальными ограждениями и стоянками в столице, Госинспекция реализует спецпроект, который называется “Свободный доступ”. Жители города могут напрямую, используя соцсети, сообщать в ведомство о незаконных парковках и фактах самозахвата земель.

Ранее в Орехове-Борисове Южном на месте самостроя разбили газон. Незаконный объект исчез с участка на Воронежской улице (владение 15). Там находилось кафе площадью 226,8 квадратного метра, но разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию не оформлялись. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.



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