Скандалы: Не наш Акунин

Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) стал подданным Великобритании

Документы касаются работы фонда True Russia, созданного эмигрантами-оппозиционерами. Организация основана в марте, «чтобы собирать деньги для помощи украинским беженцам». На сайте фонда среди основателей указаны Акунин, экономист Сергей Гуриев, а также танцор Михаил Барышников. Но американец Барышников формально не вошёл ни в число директоров, ни в число учредителей организации.

У «экономиста Навального* (лицо признано экстремистским и запрещено в России)» Гуриева в британском реестре указано место жительства – Франция, гражданство – РФ. Директором и соучредителем фонда также стал Олег Радзинский (финансист, сын писателя Эдварда Радзинского), который имеет гражданство Великобритании и США и живёт в Швейцарии.

Акунин уехал из России в 2014 году, узнав о вызове в Следственный комитет по делу в отношении соратников Алексея Навального * – также уехавших в Лондон Александрины Маркво и Владимира Ашуркова. В 2015-м для укрепления своего финансового положения в Лондоне писатель продал британскому телеканалу права на экранизацию своих детективов об Эрасте Фандорине – в СМИ встречались заголовки в стиле «Эраст Фандорин поменял гражданство».

7–8 лет – относительно небольшой срок для получения британского гражданства (например, лондонскому бизнесмену Евгению Чичваркину** (внесён в реестр иноагентов) до сих пор гражданство не дали). По всей видимости, Акунин получил паспорт по иммиграционной визе вида Global Talent Visa , которая выдаётся заметным деятелям науки, цифровых технологий и культуры. В марте 2019 года писатель в интервью заявлял: «Я не вернусь, мой дом теперь тут». Примерно в этот период он, предположительно, подал заявку на гражданство и ему нельзя было выезжать из Британии более чем на 90 дней. Вместе с ним гражданство, очевидно, получила супруга Эрика. Детей у Акунина нет.

Из-за антивоенной позиции 66-летнего писателя в марте 2022 года депутаты Госдумы предложили запретить его книги в РФ, при этом интересно, что пару лет назад две книги Акунина были запрещены на Украине: «История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы» и «История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии». Украинский запрет наложен ещё в январе 2018-го, но широко известно о нём стало только в начале 2021 года.

* Физлицо признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

** Физлицо признано иноагентом и запрещено на территории Российской Федерации.

Тарас Подрез

Оригинал материала: “Октагон”