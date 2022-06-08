Мнение: НБС, или Третья идеология

Наконец, пришло время Третьей Идеологии. Суть ее проста, хотя ее далеко не все в России готовы или осмеливаются сформулировать вслух или даже для себя. Тем не менее она является всепобеждающей и всеохватной – в силу обозначенной уже в предыдущих частях невероятной истовости русского человека в следовании любым идеям, если они овладели массами.

Но для начала – небольшое отступление из личного опыта.

Сентиментальный черпак

Давно, еще при советской власти, я загремел из МГУ в армию – служить два года по призыву. После 6 месяцев «учебки» попал я в некую ракетную бригаду на далеком Севере. В нашей части, как, в общем, и практически везде по необъятным ВС СССР, царила самая махровая и кондовая «дедовщина»: мы, со сроком службы от полугода до года, назывались «молодыми» и должны были безропотно выполнять все самые грязные и тяжелые работы, а за исполнением этого тщательно приглядывали «черпаки» – солдаты со сроком службы от года до полутора; как «приглядывать»? Посредством тычков, зуботычин, а также всякого рода издевательств, какие им подсказывала фантазия (обычно, по счастью, не очень богатая).

Был в моей роте среди прочих «черпак», назовем его Вася – медлительный, явно деревенский парень со смешными глазами навыкате, в которых обычно отсутствовало всякое выражение. Мне Вася сразу показался каким-то «не таким», как прочие «черпаки», с каким-то налетом человечности, что ли. И поскольку я еще не полностью утратил любопытство после университета, как-то я уловил момент и спросил его – зачем он это все делает?

К моему удивлению, Вася ответил горько, с неожиданно сильным чувством: «Ты бы знал – как мне самому не хочется вас пизд….ть! (бить)» И ей-богу – чуть не заплакал.

Я запомнил эту Васину реакцию на всю жизнь. Человек реально страдал от того, что ему приходилось почти каждый день избивать, шпынять и всячески унижать собственных сослуживцев «младшего призыва» – при том, что, как я потом понял по разным намекам, ему самому в бытность «молодым» пришлось очень и очень натерпеться всякого от нынешних «дедушек», а тогдашних жестоких «черпаков». Однако он страдал – но делал. Почему? Потому что НАДО. То есть – что-то вроде долга.

Особенно забавно, что это даже не было долгом в каком-либо официальном смысле; ни один воинский устав, естественно, никак не принуждал рядового Васю вообще к чему-либо принуждать собственных однополчан при помощи рукоприкладства – более того, все они прямо говорили, что у нет на это никакого права. Но Вася воспринимал как долг другое – то, что ему предписывала железная, хотя и вообще нигде не прописанная армейская «система понятий», та самая «дедовщина» – то, что он воспринял как Закон и чему не смел противиться (хотя, еще раз повторю, это не то что не было никаким «законом», но и прямо противоречило всем действовавшим на тот момент законам).

Другими словами: Вася чем-то глубоко у себя внутри (возможно, тем самым «нравственным чувством» по Канту) понимал, что творит Зло, это его в какой-то мере (во всяком случае, поначалу) угнетало и мучило – но тем не менее он откуда-то знал, что ДОЛЖЕН это делать… и делал. Потом, естественно, постепенно привык.

Откуда Вася это знал? Была, очевидно, Идея – локальная, но принятая всем данным сообществом (а шире – вообще всем сержантско-рядовым составом советской – а потом и российской – армии). Эта идея и формировала долг. Вася ему следовал.

Конец лирического отступления.

Три слова

Так какова же суть нынешней, третьей по счету всеохватной российской идеологии? Суть ее можно выразить буквально в трех словах: «Надо быть скотами». Я даже предлагаю использовать этот основной лозунг в виде аббревиатуры – НБС. Звучно и хорошо.

Или если выразить НБС чуть шире: надо быть на стороне зла. Чем подлее и отвратительнее решение – тем оно лучше и эффективнее. Никаких сантиментов. Любые слова о каких-то милосердии, доброте, великодушии – обман; раньше мы на это покупались, но теперь уже не купимся. МЫ УМНЫЕ.

Важно понимать отличие Новой Русской Идеологии (НБС) от популярной в Средние века концепции имморализма. Та всего лишь гласила, что вопросы морали в «реальных делах» вообще не следует принимать в расчет – решение может быть как моральным, так и аморальным в зависимости от конъюнктуры; НБС куда жестче – тут предполагается подлость как императив, то есть из всех возможных решений должно выбираться самое подлое/жестокое/гнусное. Пример проще всего взять из нынешней «операции» на Украине. Скажем, если встала задача: на пути армии город с мирными жителями, противник принял решение обороняться в жилой застройке – что делать? Решений, вообще говоря, может быть миллион – но выбирается раз за разом самое жестокое и гнусное: атаковать город так, КАК БУДТО в нем нет мирных жителей. И оправдание всегда наготове – Запад поступает еще хуже, как они Мосул брали!

Да, как ни странно, в рамках НБС сохраняется общая ориентация на Запад, и Запад по-прежнему признается учителем, но в довольно своеобразном ключе. Что-то в духе «ты можешь сделать любую, самую грандиозную гнусность, жестокость и подлость – всегда найдется аналог, что Запад действует еще гнуснее и подлее; Запад невозможно превзойти в мере подлости – но надо к этому стремиться».

Поражает, как я уже сказал, прежде всего глубина и полнота того, как эта новая идеология завладела массами.

Восстание Порока, или обратный Ларошфуко

У французского мыслителя 17 века Ларошфуко есть изящный афоризм: «Лицемерие – это дань, которую порок платит добродетели». Пожалуй, сегодня можно сказать, что это привычное соотношение изменилось – произошло своего рода «восстание Порока». Порок как бы возмутился – а почему, собственно, он должен платить дань какой-то добродетели? Разве у нас не свободная страна?! Почему, в конце концов, не наоборот?

И вот в России – родине всяческих немыслимых революций – все действительно стало наоборот. У нас уникальная страна, в которой добродетель платит дань пороку, то есть у нас необходимо любым своим добрым начинаниям найти какое-то низменное объяснение – иначе общество не примет. Типа – меценат помогает молодым талантам? Фу, какой-то бред. Помогает молодым, чтобы их трахнуть? А вот это нормально! Еще и школы строит – значит, он маньяк-педофил? Ага, теперь понятно! Или – предприниматель занимается инновациями? Чушь, не верим. Придумал про инновации, чтобы не платить налоги? О, мы так и думали! – и т.д.

Отражение НБС в массовой культуре

Литература (Лукьяненко, Вадим Панов, Перумов)

Концепция Русского Нацизма (Крылов, Просвирнин, Галковский)

Фильмы (сериал Бригада)

Спорт высших достижений

(продолжение следует)