 

Мнение: База иностранных наемников воюющих на Украине

08.06.2022, 22:04, Разное
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База иностранных наемников воюющих на Украине

ForeignCombatants.ru https://foreigncombatants.ru/ — наша база данных иностранных наемников и добровольцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины
С первых дней СВО команда «Рыбаря» пишет про иностранцев, решивших «поиграть в войну» на Украине. Хотя в «Интернациональном легионе территориальной обороны Украины» хватает ветеранов, подавляющее большинство — это страйкболисты и киберспортсмены.
Несмотря на огромное количество публикаций в зарубежных СМИ о нелегкой доле наемников на Украине, никто ещё не додумался создать единую публичную базу, чтобы показать масштаб бедствия.
Мы совместно с проектом @vatfor это сделали: при помощи волонтёров ведётся сбор, каталогизация и перевод информации на иностранные языки.
Цель проекта ForeignCombatants.ru: убедить искателей приключений отказаться от роли «пушечного мяса» и показать, как власти Украины их всех просто используют.
Если хотите присоединиться к волонтёрской команде и помочь, милости просим: пишите в @fcomb_bot

Источник: Colonel Cassad



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