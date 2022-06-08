 

Пушилин: Многие члены правительства сохранят посты в новом кабмине самопровозглашенной ДНР

08.06.2022, 21:40, Новости дня
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Формирование нового правительства ДНР произойдет быстро, многие члены правительства сохранят свои посты, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Я думаю произойдет это очень быстро, но многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах, но, безусловно, без изменений не обойтись», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24», информирует РИА «Новости».

Он также добавил, что сегодня он внес в парламент кандидатуру на пост главы правительства Виталия Хоценко.

«Сегодня я внес новую кандидатуру на пост председателя правительства, и на сегодняшний момент буквально минут 10 назад Народный Совет поддержал меня в этом, и у нас появляется новый председатель правительства. Это Хоценко Виталий, который имеет достаточный опыт, который сможет в новых конфигурациях выстроить эффективность работы правительства в целом», – сказал глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что в вопросах формирования нового правительства он рассчитывает на нового председателя правительства.

Ранее сообщалось, что парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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