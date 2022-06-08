Минобороны заявило о планах СБУ распылить ядовитые вещества в Сумах

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) намереваются распылить ядовитые вещества в Сумах для обвинения Вооруженных сил РФ в применении химического оружия против мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации, сотрудниками СБУ готовится очередная провокация с применением опасных химических веществ. Согласно замыслу «киевских сценаристов», по приграничным районам РФ подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области»., – сказал Мизинцев, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что «после постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества».

Мизинцев отметил, что в городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты. Проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские националисты решили провести провокацию с минированием токсичных химикатов в Северодонецке и удержанием работников предприятия и местных жителей.

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