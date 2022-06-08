 

Минобороны России: “неонацисты” размещают бронетехнику и артиллерию в школах

08.06.2022, 21:40, Новости дня
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Националисты оборудуют огневые позиции, размещают бронетехнику и артиллерию в учебных заведениях Николаева, населенных пунктах Полтавской области и Донецкой народной республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Кременчуге Полтавской области в зданиях профессионального технического училища №26 (ул. Чкалова) и профессионального училища №7 (ул. В. Пугачева), детско-юношеской спортивной школы (ул. Киевская) и общеобразовательной школы №9 (ул. И. Приходько) неонацистами оборудованы опорные пункты, а на прилегающих территориях размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия», – сказал Мизинцев, информирует ТАСС.

Представитель МО сообщил, что в Николаеве в зданиях школ №32 (ул. Обереговая) и №43 (Богоявленский проспект) разместились боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии.

Кроме того, в Дружковке Донецкой народной республики в центре детского и юношеского творчества (ул. Космонавтов) боевики вооруженных формирований развернули штаб территориальной обороны. А в донецкой Константиновке в зданиях дома культуры имени В. И. Ленина (ул. Торецкая) и аграрного техникума (ул. Учебная) военнослужащие ВСУ оборудовали опорные пункты и огневые позиции, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась.

Генерал подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей.

Ранее Мизинцев заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) намереваются распылить ядовитые вещества в Сумах для обвинения Вооруженных сил РФ в применении химического оружия против мирных жителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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