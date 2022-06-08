 

Убийцу активиста Грибова из Воскресенска отправили в тюрьму во второй раз

08.06.2022, 21:25, Разное
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Четырнадцать лет колонии строгого режима получил 60-летний предприниматель из Воскресенска. Во второй раз суд присяжных признал его виновным в убийстве активиста Дмитрия Грибова в 2019 году.

Как сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, история началась еще в 2014 году. Грибов в одном из воскресенских поселков Грибов на своем автомобиле столкнулся со скутером, которым управлял несовершеннолетний сын мужчины. После ДТП разошлись полюбовно, но позднее активисту начали поступать угрозы от отца мальчика.

Потом звонки прекратились, но в 2017 году неизвестные сожгли машину Грибова, который был уверен, что это дело рук подростка. В 2019 году воскресенского активиста сильно избили, и позднее он скончался в больнице. В 2020-м присяжные посчитали преследователя Грибова невиновным, но прокуратура подала жалобу. На этот раз убийцу отправили за решетку.



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