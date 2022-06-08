 

Скандалы: Возрождение «доходных домов» может остановиться из-за отсутствия доходов у граждан

08.06.2022, 21:15, Разное
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Эксперты утверждают, что регулярно выплачивать ипотечные кредиты не могут около 40% российских семей

Но, кажется, власти придумали, как обеспечить жильем те категории граждан, которые не могут купить квартиру в ипотеку даже по программам господдержки. По сообщению канала «Недвижка», депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении законопроект, по которому семьям с небольшим доходом будет предоставлено жилье в арендных домах, построенных в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В законопроекте предлагается смягчить требования к этим домам настолько, чтобы ими заинтересовался бизнес.

Сдавать в аренду по субсидированной плате, к примеру, врачам или учителям, в таких домах будет можно не менее 20% квартир, тогда как остальные квартиры можно будет сдавать уже по рыночным ценам.

Экономист Дмитрий Прокофьев скептически отнесся к этой новости:

«Если изложить начальственную идею совсем просто – это строительство доходных домов, в которых будут селить малоимущих по субсидированной арендной ставке.

Вот что интересно – все идеи начальства по поводу улучшения жизни людей крутятся вокруг одной центральной мысли – как бы не дать людям денег в руки.

Вот нет идеи, например, давать малоимущим специальные субсидии на наем жилья. Это ведь очень просто проследить – с нашим-то тотально цифровым государством

Нет идеи мотивировать бизнес к повышению доходов людей (напротив, нынешний план спасения экономики строится вокруг снижения доли оплаты труда в затратах предприятий).

Нет идеи увеличивать территории под застройку – чтобы предложение земли опережало спрос.

Почти всё жилищное строительство Петербурга начала ХХ века, результатами которого мы до сих пор восхищаемся – это доходные дома, с разнообразием квартир.

Но для того, чтобы получились «доходные дома», у людей должны быть доходы…»

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”



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