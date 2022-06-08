 

Мнение: Шоколадница! Жду!

08.06.2022, 20:45, Разное
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Встречи продолжаются! Итак, уже через час- я опять на Китайгороде с книжками “Страна утраченной эмпатии”. У каждого есть шанс приобрести книгу непосредственно у автора с моим автографом! Ура!

Кто не успеет – тот опоздает! Буду “на том же месте в тот же час”: в кафе “Шоколадница” напротив Политехнического музея возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда), с 18 до 20 ч, кто потеряется или не найдет – мой телефон (915)823-1325. Если же Вас нет в Москве – не расстраивайтесь, вы всегда можете заказать себе экземпляр с автографом по почте [email protected]

Источник: Размышления вольного социолога



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