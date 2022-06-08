 

Максима Галкина забросали гнилыми помидорами на концерте в Израиле

08.06.2022, 20:32, Разное
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Во время концерта в городе Хайфа бывший российский пародист Максим Галкин был атакован группой зрителей, сообщает телеканал RTVI.

По сообщениям очевидцев, когда артист пошутил о телеведущих Ольге Скабеевой и Владимире Соловьёве, их израильские фан-клубы развернули плакаты в поддержку кумиров, а зрители начали свистеть и бросать в Галкина гнилые помидоры, пока не вмешалась полиция и вывела их из зала.

– Неужели эти ватники и сюда добрались? Одних умалишённых терпел десятилетиями и наконец-то уехал туда, куда всегда мечтал. Первые концерты шли хорошо, видимо, в Кремле и вот у этих журналистов это вызвало зависть. Они подослали провокаторов. Ну не верю я, что в Израиле смотрят российские федеральные каналы. Да, они в сетке есть, но кто это смотрит, я не знаю, – прокомментировал инцидент юморист.

После стабилизации ситуации Галкин продолжил выступление, но из-за того что его костюм был серьёзно измазан, юмористу пришлось раздеться до пояса.

– Вот так и россиян скоро эти Скабеевы с Соловьёвыми до трусов разденут, – пошутил комик.

Все вырученные деньги от концерта Максим Галкин пожертвовал патриотическому движению ХАМАС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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