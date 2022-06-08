Россия пообещала помочь фермерам из Херсона

Россия решит проблемы аграриев Херсонской области, рассказал фермер Алексей Ковалев после встречи с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Фермеры детально обсудили вопросы, связанные с реализацией прошлогоднего и будущего урожаев.

«Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действует на территории России», – написал он на своей странице в соцсетях.

По его словам, после встречи фермеры осознали, что Россия их слышит и понимает. Вместе с Кириенко аграрии обсудили вопросы реализации как прошлогоднего, так и будущего урожая. Также был затронут вопрос о статусе Херсонской области. «Повторюсь, Россия [здесь] навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит», – написал Ковалев.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для проверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.

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