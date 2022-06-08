 

Россия пообещала помочь фермерам из Херсона

08.06.2022, 20:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия решит проблемы аграриев Херсонской области, рассказал фермер Алексей Ковалев после встречи с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Фермеры детально обсудили вопросы, связанные с реализацией прошлогоднего и будущего урожаев.

«Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции, которые действует на территории России», – написал он на своей странице в соцсетях.

По его словам, после встречи фермеры осознали, что Россия их слышит и понимает. Вместе с Кириенко аграрии обсудили вопросы реализации как прошлогоднего, так и будущего урожая. Также был затронут вопрос о статусе Херсонской области. «Повторюсь, Россия [здесь] навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит», – написал Ковалев. 

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Запорожской и Херсонской областей. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для проверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08.20 / Глава Минздрава Украины о ситуации с COVID-19: Фантазеров очень много в стране

09.02.22 / Украинцы с гриппом или коронавирусом могут оформить электронные больничные дистанционно – Минздрав

06.05.21 / Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу

21.10.21 / Резников положительно оценил выводы Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде на Донбассе

31.12.21 / Киев не увидел необходимости в строительстве стены на границе с Польшей

04.07.20 / Песков прокомментировал продажу нестиранной рубашки Путина

29.07.20 / Под Минском были задержаны боевики российской ЧВК “Вагнер” – СМИ

12.10.21 / Наиболее актуальной проблемой в стране украинцы считают низкий уровень зарплат и пенсий – опрос

23.07.21 / Daily Telegraph – треть смертей от коронавируса в Англии пришлась на дома престарелых

11.02.22 / Муниципальный депутат призвал губернатора Беглова к ответу за снегоуборку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика