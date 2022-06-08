 

Путин и депутаты новой волны поздравили соцработников с профессиональным праздником

08.06.2022, 20:16, Новости дня
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В День социального работника президент РФ Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником, отметив важность их работы.

«Перед работниками социальной сферы поставлены широкие и ответственные задачи», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Президент подчеркнул, что в последние годы наравне с государственными учреждениями волонтеры, добровольцы и НКО с достоинством выполняют «высокую миссию социального попечительства».

В социальных сетях к поздравлениям присоединились депутаты новой волны от «Единой России», отметив значимость социальной помощи и поддержки в современном мире.

«Это праздник людей с огромным сердцем. Нужно быть очень чутким и душевным человеком, чтобы взять на себя груз забот о нуждающихся в помощи людях. Благодаря вашему самоотверженному труду каждый из нуждающихся в помощи не просто получает решение своих жизненных проблем, но и чувствует себя окруженным вниманием и заботой», – отметила заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

О незаменимости и самоотверженности труда социального работника напомнила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Сегодня – день социального работника. Праздник тех людей, которые дарят тепло и добро тем, кто одинок или не справляется с горем, оказался в сложной жизненной ситуации, будь то одинокая старость, болезнь, инвалидность или сложности с воспитанием детей. Там, где нужна помощь, есть соцработники. Они помогают с покупкой продуктов, оплатой счетов, оформлением документов, готовят, кормят, стирают, приносят почту, сопровождают на прогулках, другими словами – организовывают нормальную жизнь. Немаловажно – просто поговорить или побыть в поле зрения одинокого человека, оторванного от общества», – подчеркнула она.

Напомним, что мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой Путиным.

8 июня 1701 года Петр I подписал указ, который положил начало формированию государственной системы социальной защиты в России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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