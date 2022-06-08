В ДНР назначен новый премьер
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Парламент ДНР поддержал кандидатуру Виталия Хоценко на должность председателя правительства республики.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее Пушилин подписал указ об отставке правительства республики, в том числе председателя кабмина Александра Ананченко.
Виталий Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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