 

Меркель – не принимать Украину в НАТО в 2008 году было правильным решением

08.06.2022, 20:05, Разное
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Ангела Меркель впервые за полгода появилась на публике и дала большое интервью перед переполненным залом берлинского театра, пишет немецкий телеканал N-TV. Экс-канцлер Германии не считает, что проводила неверную политику в отношении России, и уверена, что ей не за что извиняться. По словам Меркель, её отказ принять Украину в НАТО в 2008 году был правильным решением, которое хотя бы на время помогло избежать неприятных последствий.


AP

Ангела Меркель впервые вышла на публичную сцену, чтобы принять участие в беседе о мировых событиях с журналистом Александром Осангом перед полным залом на сцене берлинского театра, пишет немецкий телеканал N-TV.

Она рассказала, что провела пять недель на Балтийском море, слушая аудиокниги и гуляя по пляжу, и пришла к выводу, что может «справиться с этим новым этапом жизни и быть очень счастливой». Меркель не появлялась в ведомстве канцлера уже полгода, однако поводом для выступления стала не эта дата, а публикация книги, в которой собраны три речи Меркель за время её пребывания на посту канцлера. Тем не менее, о книге было лишь упомянуто между делом в почти 90-минутной беседе перед переполненным театром и зрителями, следившими за выступлением по телевизору или в интернете.

В ходе непринуждённой беседы Меркель анекдотично рассказала несколько «маленьких мифов» о своём пребывании на посту канцлера — например, о попытке Владимира Путина запугать её, когда он принимал главу правительства Германии в Сочи с большим лабрадором, отмечает N-TV. По словам Меркель, тогда она сказала себе: «Храбрый канцлер должна справиться с такой собакой». Зал реагировал на подобные истории одобрительным смехом и аплодисментами, пишет немецкий телеканал.

Однако разговор зашёл и о серьёзных вещах: за четверть часа он перешёл от прогулок вдоль Балтийского побережья к военным действиям на Украине, которые остались основной темой вечера. Ангела Меркель призналась, что она часто задаётся вопросом, могла ли она сделать больше для предотвращения нынешней ситуации. К великому сожалению отставного канцлера, сделать этого ей не удалось, однако она, во всяком случае, может не винить себя за то, что не пыталась. В частности, Меркель до сих пор уверена, что её «нет» вступлению Украины в НАТО в 2008 году было правильным решением. «В то время Украина была страной, которой правили олигархи, а в такой ситуации нельзя просто сказать — завтра мы возьмём вас в НАТО».

Более того, Меркель убеждена, что статус Украины как кандидата на вступление в НАТО заставил бы Путина уже тогда сделать что-то, «что не было бы хорошо для Украины». По её словам, Путин видел в Западе врага и постоянно чувствовал себя униженным им. Сама же Меркель подчеркнула: «Я знала, как думает Путин».

Поэтому извиняться она не пожелала. «Дипломатия не является неправильной, если она не приносит успеха. Поэтому я не считаю, что сейчас я должна сказать, что это было неправильно, и поэтому я не буду извиняться», — сказала бывший канцлер Германии. В то же время Меркель призналась, что постоянно спрашивает себя: «Что, возможно, было упущено?»

Кроме того, она рассказала, что не верила, что принцип «преобразования через торговлю» подействует на Путина. Однако она верила, что взаимные связи и тесные контакты могут сдержать Россию. После 2014 года её отношения с Путиным охладели и больше не выходили за рамки чисто рабочих, заверила публику Меркель. Также экс-канцлер напомнила, что она добивалась сохранения санкций ЕС и что они могли бы быть более жёсткими.

Кроме того, Меркель подчеркнула: Минские соглашения и нормандский формат, то есть совместные переговоры Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, были правильными. Так удалось на время остановить боевые действия, и украинские солдаты, попавшие в окружение в Дебальцеве в 2015 году, были спасены. По словам Меркель, франко-германское посредничество между Москвой и Киевом дало Украине важную передышку: «Эти семь лет были очень, очень важны для развития Украины». Берлин и Париж намеренно предоставили поставки оружия на Украину другим западным странам, чтобы сохранить за собой роль посредников. «Это было разделение труда», — пояснила Меркель.

Эти попытки исправить общественное мнение показывают, что бывший канцлер очень сильно озабочена своим имиджем и послужным списком, отмечает немецкий телеканал N-TV. Например, Меркель подчёркивает свою роль в обеспечении того, чтобы Германия не осталась без руководства в феврале, когда обострилась ситуация на Украине. Меркель вспоминает, что в период между выборами в Бундестаг и формированием правительства она представила тогдашнего вице-канцлера Олафа Шольца в качестве своего преемника на международной арене. «Я была спокойна за себя, что смена правительства прошла очень хорошо», — отметила Меркель, похвалив коалицию трёх партий, в которую не вошла её собственная, ХДС. Также она «от всего сердца» пожелала христианским демократам под новым руководством всего самого лучшего, заключает немецкий телеканал.



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