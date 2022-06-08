После снятия карантина в Китае полиция ловит нежелающих сдавать ПЦР-тесты

В Китае выход из карантина проходит под усиленным наблюдением полиции: жители обязаны каждые три дня сдавать новый ПЦР-тест для доступа в магазины, рестораны и поездок на общественном транспорте и такси, рассказывает France 2. В то же время при выявлении единичного случая заболевания весь дом и соседние дома снова отправляют на карантин, а при поездке в другой город придётся провести две недели в центре изоляции.

Отказ сдавать ПЦР-тест может завести вас прямо в полицию.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вы не участвовали в массовых тестированиях, таким образом, ваше поведение вредит работе правительства по борьбе с COVID-19.

В это отделение полиции вызвали десятки жителей, им может грозить 10 дней в заключении и штраф в 70 евро. Всех их отпустили после того, как они подписали признательные показания.

ОБВИНЯЕМЫЙ: Я создал много проблем для правительства и общества.

ДРУГОЙ ОБВИНЯЕМЫЙ: С этих пор я обещаю сотрудничать (с властями. — ИноТВ).

Эту видеозапись удалили из соцсетей, а город отказался от своей жёсткой политики, однако одержимость Китая тестированиями не ослабевает. Здесь, в Шанхае, после карантина выстроились очереди. Они стали необходимостью, потому что без ПЦР-теста, сделанного меньше трёх дней назад, нельзя попасть в магазин даже вакцинированным. «Код здоровья» с результатами теста нужно отсканировать, чтобы проследить передвижение человека. Код также стал незаменимым волшебным пропуском в общественный транспорт и такси. Этот мужчина недолго сидел в автобусе: у него нет свежего результата тестирования, и полиция заставляет его выйти.

Здесь люди криком выражают своё возмущение: они снова оказались за решёткой, как в тюрьме. В этом доме тоже закончился карантин, но на соседней улице выявили случай заболевания коронавирусом. После нескольких месяцев изоляции и трёх дней свободы этот француз снова оказался взаперти.

СИЛЬВАН ТИССЬЕ, сотрудник отдела кадров: Это далеко не конец, потому что они (власти Китая. — ИноТВ) действительно стремятся к нулевой заболеваемости коронавирусом. Однако завтра они могут снова полностью закрыть Шанхай или половину Шанхая, целые районы на карантин, мы не знаем.

АРНО МИГЕ, корреспондент французского телевидения в Китае: Сейчас уехать из Шанхая можно, однако нужно дважды всё взвесить, потому что куда бы вы ни отправились в Китае, вас поместят на двухнедельный карантин в центре изоляции.

Дата выхода в эфир 07 июня 2022 года.