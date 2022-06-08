 

После снятия карантина в Китае полиция ловит нежелающих сдавать ПЦР-тесты

08.06.2022, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Китае выход из карантина проходит под усиленным наблюдением полиции: жители обязаны каждые три дня сдавать новый ПЦР-тест для доступа в магазины, рестораны и поездок на общественном транспорте и такси, рассказывает France 2. В то же время при выявлении единичного случая заболевания весь дом и соседние дома снова отправляют на карантин, а при поездке в другой город придётся провести две недели в центре изоляции.

Отказ сдавать ПЦР-тест может завести вас прямо в полицию.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вы не участвовали в массовых тестированиях, таким образом, ваше поведение вредит работе правительства по борьбе с COVID-19.

В это отделение полиции вызвали десятки жителей, им может грозить 10 дней в заключении и штраф в 70 евро. Всех их отпустили после того, как они подписали признательные показания.

ОБВИНЯЕМЫЙ: Я создал много проблем для правительства и общества.

ДРУГОЙ ОБВИНЯЕМЫЙ: С этих пор я обещаю сотрудничать (с властями. — ИноТВ).

Эту видеозапись удалили из соцсетей, а город отказался от своей жёсткой политики, однако одержимость Китая тестированиями не ослабевает. Здесь, в Шанхае, после карантина выстроились очереди. Они стали необходимостью, потому что без ПЦР-теста, сделанного меньше трёх дней назад, нельзя попасть в магазин даже вакцинированным. «Код здоровья» с результатами теста нужно отсканировать, чтобы проследить передвижение человека. Код также стал незаменимым волшебным пропуском в общественный транспорт и такси. Этот мужчина недолго сидел в автобусе: у него нет свежего результата тестирования, и полиция заставляет его выйти.

Здесь люди криком выражают своё возмущение: они снова оказались за решёткой, как в тюрьме. В этом доме тоже закончился карантин, но на соседней улице выявили случай заболевания коронавирусом. После нескольких месяцев изоляции и трёх дней свободы этот француз снова оказался взаперти.

СИЛЬВАН ТИССЬЕ, сотрудник отдела кадров: Это далеко не конец, потому что они (власти Китая. — ИноТВ) действительно стремятся к нулевой заболеваемости коронавирусом. Однако завтра они могут снова полностью закрыть Шанхай или половину Шанхая, целые районы на карантин, мы не знаем.

АРНО МИГЕ, корреспондент французского телевидения в Китае: Сейчас уехать из Шанхая можно, однако нужно дважды всё взвесить, потому что куда бы вы ни отправились в Китае, вас поместят на двухнедельный карантин в центре изоляции.

Дата выхода в эфир 07 июня 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03.22 / Из-за дефицита сахара депутаты Госдумы перейдут на сухие вина

14.09.20 / От дропа Alena Akhmadullina до мехов Ruban: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

20.05.21 / От 1954-го до 2021-го: самые яркие образы участниц конкурса красоты “Мисс Вселенная” в разные годы

06.05.22 / С эффектом пышности и густоты: лучшие короткие стрижки для женщин старше 70

28.02.22 / Безопасность Европы в будущем без России невозможна – канцлер ФРГ Шольц

30.05.21 / Правительство России повысит тарифы ЖКХ на 10% после выдачи очередного кредита Белоруссии

12.05.22 / NBC – «это реально пугает» — рост дефицита детской смеси встревожил американских родителей

17.05.22 / Мнение: Цифры с “Азовстали”

10.01.22 / Скандалы: Казахские мемы

16.02.22 / Собянин рассказал о планах по благоустройству Северо-Восточного округа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика