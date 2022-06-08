Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа

Подросток из Екатеринбурга остался без пяти зубов в результате взрыва вейпа. 14-летнего юношу увезли в больницу с диагнозом “рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов, ожог левого предплечья”, пишет “Царьград”.

Отмечается, что инцидент произошел 6 июня. Взорвавшийся вейп принадлежит товарищу пострадавшего. Мальчик попросил друга спрятать аппарат у себя, чтобы его не нашли родители. Как сообщает “Радио 1”, когда дома никого не было, подросток решил попробовать покурить.

Практически сразу раздался хлопок, и мальчик ощутил сильную боль в области лица. Как отмечает URA.RU, поначалу пострадавший пытался скрыть случившееся, так как боялся реакции родителей, но в итоге обратился к матери за помощью.