 

Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа

08.06.2022, 20:02, Разное
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Подросток из Екатеринбурга остался без пяти зубов в результате взрыва вейпа. 14-летнего юношу увезли в больницу с диагнозом “рваная рана обеих губ, перелом верхних и нижних резцов, ожог левого предплечья”, пишет “Царьград”.

Отмечается, что инцидент произошел 6 июня. Взорвавшийся вейп принадлежит товарищу пострадавшего. Мальчик попросил друга спрятать аппарат у себя, чтобы его не нашли родители. Как сообщает “Радио 1”, когда дома никого не было, подросток решил попробовать покурить.

Практически сразу раздался хлопок, и мальчик ощутил сильную боль в области лица. Как отмечает URA.RU, поначалу пострадавший пытался скрыть случившееся, так как боялся реакции родителей, но в итоге обратился к матери за помощью.



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