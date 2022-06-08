Мнение: Гастарбайтеры как признак уровня жизни, рекордно низкая безработица и комфортная работа на «дядю»

1. Надёжный показатель реального уровня жизни в стране — количество граждан, предпочитающих работать за рубежом. Ехать в другую страну, чтобы слать деньги домой, люди обычно готовы только от бедности, ибо если есть выбор, лучше жить и работать в родном городе, рядом со своей семьёй. Поэтому если жители страны массово едут на заработки за рубеж, значит с работой в этой стране что-то очень не так. И вот, например, статистика по Европе (ссылка).



Как можно видеть по заглавной картинке, Россия по доле денежных переводов гастарбайтеров находится в середине списка, в компании Исландии, Австрии, Швеции и Германии.

2. Казалось бы, на дворе кризис, Европа запустила по нам санкциями. Как теперь жить? Но народ почему-то не спешит рвать на себе волосы. И одна из причин этого в том, что люди у нас не теряют рабочие места, как это обычно бывает во время кризисов на Западе. Почти все желающие работать России у нас работают. Уровень безработицы рекордно низкий, около 4% (ссылка). Большинство западных стран о подобном показателе может только мечтать.

Конечно, в связи с уходом из страны западного бизнеса кое-кто у нас работу всё же потерял. Но, с учётом нашего не вполне заслуженного пиетета перед Западом, многих бывших работников американских и европейских компаний немедленно и с радостью взяли на работу в российские фирмы. А кое-кто просто взял и уехал из страны, вслед за ушедшими компаниями. Оживился по понятным причинам и ВПК: оборонные заводы набирают рабочих и инженеров тысячами, причём на хорошие зарплаты.

Поэтому, хотя доходы россиян из-за инфляции могут в этом году несколько просесть, серьёзного всплеска бедности и социальных проблем в России не ожидается. При этом можно предположить, что основные финансовые потери выпадут скорее на долю бизнеса и обеспеченных слоёв населения.

3. В «Школе капитализма» я рассказываю, почему наёмным работникам сложно открыть свой бизнес (ссылка):

Бизнес — не спортивная гимнастика, где принято выходить на пенсию чуть ли не в 20 лет. Многие открывают свой первый бизнес уже в зрелом возрасте, после чего занимаются делами до упора — пока позволяет здоровье.



К примеру, немецкую корпорацию SAP создали пятеро состоявшихся инженеров, отнюдь не студентов. В начале 1970-х они работали IBM над столь перспективным проектом, что когда IBM решила закрыть их проект, инженеры решили действовать дальше самостоятельно — зарегистрировали новое юрлицо и предложили свои услуги крупным компаниям. Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад сотрудники SAP рассказывали мне, что двое из этих легендарных инженеров до сих пор регулярно появляются в офисе по каким-то делам, хотя им уже и под 80.



Теоретически так и должно быть. Получил образование, поработал «на дядю», набрался опыта, пообтесался, усвоил деловую культуру. Потом делаешь логичный шаг на ступеньку вверх — открываешь собственный бизнес и становишься сам себе хозяином. В качестве образца для подражания вдохновляешься персонажами красивых историй из Форбс, из журнала Тинькова и тому подобных глянцевых источников.